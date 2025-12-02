"Feita" tendrá una doble función en Bahía, con todo el humor de Marina Castillo

"Voy a Bahía porque me lo estaban reclamando y estaba un poco en deuda. Llevé a 'Feita' por varios lugares del país, pero me faltaba mi sitio de nacimiento, donde tengo muchos familiares y amigos".

Marina Castillo Blanco realizará dos funciones del unipersonal "Feita" el viernes 12 de este mes en el teatro Vareitte, de calle Villarino 214.

"Se agotó la primera función, que será a las 21, y decidí realizar una segunda a partir de las 22.30. No tengas dudas que se van a divertir", dijo Marina, quien también invitó a la gente de la zona y sus conocidos de Algarrobo, donde vivió, según dijo, una hermosa infancia.

La obra, que lleva cuatro años en cartelera y ha recorrido el país, aborda temas como las etiquetas, los mandatos familiares y el bullying. "Feita" es un unipersonal divertido y reflexivo en el que Marina interpreta varios personajes y utiliza proyecciones visuales.

La artista describe la obra como emotiva, buscando que el público se identifique y se lleve algo significativo.

"Es fuerte porque es bastante física la obra. Habla de de las etiquetas, de los mandatos familiares y sociales del bullying. A ella, el personaje, desde que nació en el parto le dijeron feita y busca la manera de esa etiqueta", adelantó Marina.

"Hago cinco personajes más y cada vez que hace otro personaje vuelve feita y cuenta qué le pasó. El primero, por ejemplo, que hago es Dios, donde hay un montón de preguntas existenciales con el público sobre Dios sobre qué nos pasa con él, cómo nos quejamos, le pedimos y si creemos o no creemos, siempre desde el lado reflexivo y del humor. Hay coreos donde la gente participa con aplausos y bailes conmigo desde la tribuna. Es dinámica, divertida y tiene proyecciones que hizo una dibujante de Argentina, que en este momento vive en Brasil", resaltó.

Marina también trabaja en Stream Master con Pachu Peña, Pichu Straneo, Nazareno y Javi Hernández en el programa Sin codificar.

"Es muy divertido" señaló.

Tuvo recientemente un papel saliente en Tierra, Amor y Venganza, en el 13, donde interpretó a a Doris, la mucama de una telenovela argentina producida por Pol-ka Producciones y emitida por Canal 13. Su primera temporada se emitió desde el 11 de marzo hasta el 30 de diciembre de 2019 y la segunda del 10 de abril hasta el 29 de septiembre de 2023.

Marina Laura Castillo nació en Bahía Blanca el 2 de Julio de 1977. Vivió su infancia y adolescencia en Algarrobo, donde comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del teatro, participando en los torneos Juveniles Bonaerenses en el área de artes escénicas, dirigida por Elisardo Tunessi.

A los 18 años se mudó a La Plata para comenzar un largo recorrido por distintas ciudades para formarse con diferentes maestros, entre los que se cuentan Norman y Mariana Brisky en Buenos Aires, Erik De Bont en España, Cristina Vanegas, entre los más destacados.

Comenzó su carrera profesional en el teatro off de Buenos Aires donde realizó más de 10 obras como “Lo sé todo”, “Cómicas”, “Un clavo en el Corazón”, “Las lágrimas que me tragué” y “Animales”, en estas últimas tres, participando no solo como actriz sino también como dramaturga.

En el 2008 empezó a trabajar en televisión, convocada por Roberto Petinato para participar de “Un mundo perfecto”, en 2009 ingresa a la radio como panelista en “Resacados – FM 40 Principales” conducido por Homero Petinato. Del 2013 al 2019 es parte del programa “Sin Codificar”. En 2016 encuentra su lugar en la ficción diaria de la mano del programa “Educando a Nina”, donde interpretó a Perla, personaje que la llevó a su máxima popularidad.