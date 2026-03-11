En 2025 los argentinos navegaron por internet un 4,1% más que en 2024

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló un nuevo dato de las acciones argentinas del año 2025. En este caso, la entidad gubernamental informó sobre una suba en el acceso a la red de internet en la última parte del año 2025.

La información indica que “en el cuarto trimestre de 2025 se registraron, en promedio, 8.516.515 accesos a internet fijo”. Este considerable número representa un aumento del 4,1% respecto del cuarto trimestre de 2024.

Desglosando la información, la misma arroja que, por un lado, los accesos considerados “fijos residenciales” crecieron un 3,9%, elevando la suma a un total de 8.054.330. Por otro lado, en cuanto a los llamados accesos “fijos de organizaciones”, el total fue de 462.185, lo que representa 6,5% más que el igual período del año anterior.

Además, también se contabilizaron los ingresos móviles a la red. En este caso, para el último trimestre de 2025 el promedio de registros fue de 40.419.638 accesos en promedio, generando un incremento del 3,8%, siempre en relación al mismo segmento temporal del año precedente.

También la medición muestra que los accesos móviles residenciales lograron una positiva variación del 3,4% llegando a los 36.130.157; mientras que los que corresponden a organizaciones el número fue de 4.289.481 y acumularon una suba de 7,2%.

Sobre los accesos a internet fijos, el informe del INDEC detalla que “en octubre, noviembre y diciembre de 2025 se registraron 8.475, 8.533 y 8.541 miles de accesos a internet fijos, respectivamente. Con relación al mismo mes del año anterior, se registró una suba de 4,0% en octubre, 4,2% en noviembre y 4,1% en diciembre”.

“En el último mes del trimestre, diciembre de 2025, los accesos residenciales representaron el 94,6% del total de accesos fijos, y tuvieron un aumento de 3,9% respecto al mismo mes de 2024. Por su parte, los accesos fijos de organizaciones, que significaron el 5,4% del total, se incrementaron 6,9% en diciembre de 2025 respecto a igual mes del año anterior”, se explicó.

A su vez, en cuanto a los accesos a internet móviles describe que “en octubre, noviembre y diciembre de 2025 se registraron 40.466, 40.326 y 40.468 miles de accesos a internet móviles, respectivamente. Con relación al mismo mes del año anterior, se registraron subas de 4,5% en octubre, 3,8% en noviembre y 3,2% en diciembre”.

“Entre diciembre de 2025, último mes del trimestre, y el mismo mes de 2024, los accesos móviles residenciales subieron 2,7% y representaron el 89,3% del total, mientras que, para el mismo período, los accesos móviles de organizaciones aumentaron 7,3% y significaron el 10,7% del total”.

Los datos se reflejan en el siguiente cuadro del trabajo entregado por el INDEC. La provincia de Buenos Aires junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Catamarca ocupan los primeros tres lugares. (con información de NA)