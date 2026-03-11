La UIBB celebró la importante inversión de TGS en Bahía Blanca

La Unión Industrial de Bahía Blanca se mostró más que conforme por la inversión de de 3 mil millones de dólares que realizará TGS para el proyecto de desarrollo de Líquidos de Gas Natural (NGL’s) en Argentina y que tendrá a nuestro país como protagonista clave de la iniciativa.

“Felicitamos a TGS (@tgs_energia) por el anuncio de una inversión histórica para el desarrollo de proyectos de Líquidos de Gas Natural (NGL’s) en Argentina”, indicó la entidad a través de sus redes sociales.

La iniciativa, presentada durante la Argentina Week, prevé una inversión aproximada de US$3.000 millones, convirtiéndose en la mayor realizada en el país para un proyecto de procesamiento de líquidos del gas natural.

“Desde la UIBB celebramos este tipo de iniciativas que impulsan la inversión, generan empleo y consolidan el rol estratégico de Bahía Blanca en el desarrollo energético e industrial de la Argentina”, se indicó.

El proyecto, se agregó, contempla el desarrollo de infraestructura para procesamiento, transporte, fraccionamiento y exportación de estos productos.

“Entre las obras previstas se incluyen nuevas instalaciones en Planta Tratayén, la construcción de un poliducto hasta Bahía Blanca, y la instalación de una planta de fraccionamiento y almacenamiento en nuestra ciudad, junto con mejoras en la terminal marítima para facilitar su exportación”, se explicó.