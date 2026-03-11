Increíble confusión: fue a ver al Barcelona en la cancha del Newcastle y terminó mirando la Tercera inglesa

Un hincha del Barcelona protagonizó una increíble situación este martes, cuando quiso ir a ver a su equipo frente al Newcastle, pero se equivocó de cancha y terminó como espectador de un partido de la tercera división de Inglaterra.

El fanático del Barcelona salió desde España para ver a su equipo, que se enfrentaba en el estadio St James con el Newcastle de Inglaterra, por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Sin embargo, se confundió y fue a un estadio con el mismo nombre que el del Newcastle... pero a más de seis horas en auto de distancia.

Se trata del estadio St James' Park en el que juega el Exeter City, que milita en la tercera división de Inglaterra.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, pese a la insólita confusión, este aficionado tuvo “suerte”, ya que cuando mostró las entradas le dijeron que era el estadio equivocado, pero lo dejaron pasar para ver el partido, que terminó en triunfo por 1-0 para el Lincoln City.

A casi 600 kilómetros de allí, en el otro St James' Park, el Barcelona pudo rescatar un agónico empate 1-1 frente al Newcastle y definirá la serie la semana que viene en su estadio.