Ganaron Napostá, Pueyrredón y San Lorenzo, mientras que llegó el día tan esperado en L.N. Alem
Lo que pasó anoche y lo que se viene.
Napostá, Pueyrredón y San Lorenzo ganaron anoche sus correspondientes partidos preparatorios para los torneos superiores del básquetbol local.
En el cuadrangular que organiza Napostá, justamente el local (candidato en la LBB Oro) derrotó a Sportivo Bahiense (LBB Plata), por 75 a 64.
Los cuartos: 22-14, 39-37 y 58-51.
Fausto Depaoli fue el goleador del ganador, con 18 unidades; Marcos Diel anotó 13, Leonel Alemañy, 12 y Ramiro Heinrich, 10.
En la visita, Mateo Boccatonda y Gonzalo Martínez completaron 15 puntos cada uno, en tanto que Agustín Amore finalizó con 10.
A tres minutos de iniciado el partido, Germán Andrés (Napostá) se retiró con una contractura.
El primero
En el primer turno, también en el Antonio Palma, Pueyrredón venció a un diezmado Independiente, ambos jugarán la LBB Oro, por cómodo 97 a 63.
Los cuartos terminaron 24-13, 55-33 y 76-47.
El más destacado resultó Fernando Alfonso, autor de 23 unidades, incluidos 5 triples.
Al margen del goleador, el equipo que orienta Ariel Ugolini tuvo un parejo reparto de puntos, con 11 de Damián Carci, Lucio Baeza, Manuel Echarri y Nicolás Renzi, mientras que con 10 terminó Gino Pisani, entre los principales anotadores.
En el viola, que sigue sin Juan Pablo Morán y tampoco tuvo a Fernando Bonino, Alen Ríos, Maximiliano Zonza y Martín Schmir, el máximo anotador fue Luciano Figueroa; Julián Ripoll aportó 14, mientras que Matías Ponzoni, Ignacio Formiga y Facundo Slonimsqui terminaron con 9.
Mañana jueves, nuevamente en el Antonio Palma, jugarán Independiente-Sportivo a las 20, por el tercer puesto, y Napostá-Pueyrredón, la final, desde las 21.30.
San Lorenzo respondió
San Lorenzo (que jugará la LBB Plata) le ganó como visitante a Pacífico (LBB Oro), 82 a 75, en el cierre del triangular del cual participó también 9 de Julio.
Los cuartos: 9-20, 33-37 y 58-67.
En el naranja no jugaron Matías Martínez, Ramiro Aguirre, Juan Ignacio De Pástena y Nahuel Diez.
Si bien finalizaron ambos con mismo récord, por diferencia de puntos el verde se quedó con el mini torneo disputado a dos ruedas.
Los principales goleadores del ganador resultaron Joaquín Coria, con 16, Sebastián Calvo, con 15, Lautaro Fernetich, con 12 y Fermín Mariezcurrena y Juan Pablo Fuentes, con 11 cada uno.
En el verde -sin Valentino Jerez- Tomás Bruni aportó 15, Valentín Cortés terminó con 14 y Branco Salvatori, con 11.
Día de fiesta
Leandro N. Alem reinaugura hoy oficialmente el gimnasio Daniel Lacunza, tras recuperarlo luego de la inundación del 7 de marzo de 2025.
Está previsto un acto inaugural, a las 20, y desde las 21 juegan el local ante Argentino, un partido preparatorio de cara al inicio de la LBB Oro y LBB Plata, respectivamente.
Arbitran Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Mauro Guallan.
Visitante
En uno de los partidos amistosos, Comercial derrotó como visitante a Espora, por 95 a 50.
Postergaron
Los torneos de menores que estaban previstos comenzar el próximo sábado fueron postergados una semana.
El motivo es que se encuentra demorada la actualización de datos de jugadores y equipos que se articula con el sistema GES.