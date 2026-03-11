Ganaron Napostá, Pueyrredón y San Lorenzo, mientras que llegó el día tan esperado en L.N. Alem

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Napostá, Pueyrredón y San Lorenzo ganaron anoche sus correspondientes partidos preparatorios para los torneos superiores del básquetbol local.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con potencia sube Valentín Carrizo.

Francisco Ruiz descuelga el rebote que también quería Matías Ponzoni.

Branco Salvatori ataca a Simón Seewald.

En el cuadrangular que organiza Napostá, justamente el local (candidato en la LBB Oro) derrotó a Sportivo Bahiense (LBB Plata), por 75 a 64.

Ramiro Heinrich dominando en la pintura.

Los cuartos: 22-14, 39-37 y 58-51.

Marcos Diel le gana por abajo a Emmanuel Miguel.

Fausto Depaoli fue el goleador del ganador, con 18 unidades; Marcos Diel anotó 13, Leonel Alemañy, 12 y Ramiro Heinrich, 10.

Mateo Boccatonda deposita la bandeja ante la mirada de Fausto Depaoli.

En la visita, Mateo Boccatonda y Gonzalo Martínez completaron 15 puntos cada uno, en tanto que Agustín Amore finalizó con 10.

Miguel despegó ante la mirada de todos...

A tres minutos de iniciado el partido, Germán Andrés (Napostá) se retiró con una contractura.

El primero

En el primer turno, también en el Antonio Palma, Pueyrredón venció a un diezmado Independiente, ambos jugarán la LBB Oro, por cómodo 97 a 63.

Los cuartos terminaron 24-13, 55-33 y 76-47.

Disparado salió Fernando Alfonso.

El más destacado resultó Fernando Alfonso, autor de 23 unidades, incluidos 5 triples.

Gino Pisani va camino al cesto ante Valentín Gemetro.

Al margen del goleador, el equipo que orienta Ariel Ugolini tuvo un parejo reparto de puntos, con 11 de Damián Carci, Lucio Baeza, Manuel Echarri y Nicolás Renzi, mientras que con 10 terminó Gino Pisani, entre los principales anotadores.

Pegados, así van Nicolás Renzi y Luciano Figueroa.

En el viola, que sigue sin Juan Pablo Morán y tampoco tuvo a Fernando Bonino, Alen Ríos, Maximiliano Zonza y Martín Schmir, el máximo anotador fue Luciano Figueroa; Julián Ripoll aportó 14, mientras que Matías Ponzoni, Ignacio Formiga y Facundo Slonimsqui terminaron con 9.

Buena posición defensiva de Nahuel Dulsan ante Gemetro.

Mañana jueves, nuevamente en el Antonio Palma, jugarán Independiente-Sportivo a las 20, por el tercer puesto, y Napostá-Pueyrredón, la final, desde las 21.30.

San Lorenzo respondió

San Lorenzo (que jugará la LBB Plata) le ganó como visitante a Pacífico (LBB Oro), 82 a 75, en el cierre del triangular del cual participó también 9 de Julio.

Sin dueño. Fermín Mariezcurrena y Larrandart, detrás de la pelota.

Los cuartos: 9-20, 33-37 y 58-67.

En el naranja no jugaron Matías Martínez, Ramiro Aguirre, Juan Ignacio De Pástena y Nahuel Diez.

Sebastián Calvo le gana por arriba a Branco Salvatori,

Si bien finalizaron ambos con mismo récord, por diferencia de puntos el verde se quedó con el mini torneo disputado a dos ruedas.

Joaquín vs Joaquín. Larrandart se hace grande ante Coria.

Los principales goleadores del ganador resultaron Joaquín Coria, con 16, Sebastián Calvo, con 15, Lautaro Fernetich, con 12 y Fermín Mariezcurrena y Juan Pablo Fuentes, con 11 cada uno.

Bandeja de Valentín Cortés, defendido por Sebastián Calvo.

En el verde -sin Valentino Jerez- Tomás Bruni aportó 15, Valentín Cortés terminó con 14 y Branco Salvatori, con 11.

Día de fiesta

Leandro N. Alem reinaugura hoy oficialmente el gimnasio Daniel Lacunza, tras recuperarlo luego de la inundación del 7 de marzo de 2025.

Está previsto un acto inaugural, a las 20, y desde las 21 juegan el local ante Argentino, un partido preparatorio de cara al inicio de la LBB Oro y LBB Plata, respectivamente.

Arbitran Marjorie Stuardo, Juan Gabriel Jaramillo y Mauro Guallan.

Visitante

En uno de los partidos amistosos, Comercial derrotó como visitante a Espora, por 95 a 50.

Postergaron

Los torneos de menores que estaban previstos comenzar el próximo sábado fueron postergados una semana.

El motivo es que se encuentra demorada la actualización de datos de jugadores y equipos que se articula con el sistema GES.