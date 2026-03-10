Finalissima: España tomó una fuerte decisión sobre la sede para enfrentar a la Argentina

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente mantiene en alerta al mundo y el fútbol no es la excepción. Dado el contexto, la Finalissima entre la Selección argentina y España en Qatar está en duda y en las últimas horas, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación de Fútbol del equipo europeo, expuso su postura.

Desde el inicio de esta guerra se barajaron varias opciones: una era la suspensión total, mientras que crece la chance de mudar la sede a otro país.

“Esta situación lo ha trastocado. Lo llevamos monitorizando minuto a minuto. Tenemos un gabinete para este tema. Esperemos tomar la decisión en las próximas 48 horas. España y Argentina tienen un problema con esto, pero el que tiene un problema serio son esos países como Qatar, Arabia Saudita… Cualquier acuerdo que se tome sobre este tema, va a condicionar muchas cosas luego", explicó Louzán en diálogo con El Larguero.

El presidente de RFEF prácticamente descartó la posibilidad de que se juegue en Qatar, sede original. Explicó, además, la fuerte decisión que tomaron: “Está muy difícil y hemos cancelado dos vuelos charter”.

“Estamos a expensas de cerrar la negociación, que es con UEFA y Conmebol, pero a través de una empresa que ha contratado este partido y otros cinco más. Todo va en el mismo paquete. España gana una cifra importante”.

Por otra parte, Louzán descartó la chance de que se juegue en España, para mantener la neutralidad, pero fue contundente sobre la postura de La Roja.

“Este partido se tendría que jugar en terreno neutral. Pero parece que debe ser en Europa. La mayoría de jugadores están en Europa. España siempre está, porque es uno de los mejores sitios para organizar cosas. Entre mañana y pasado se tomará la decisión. La RFEF tiene un departamento internacional que está haciendo un gran trabajo”, dijo.

Además, se refirió a las dos opciones que están sobre la mesa como son Londres o Lisboa: “Todas las soluciones están encima de la mesa. Hay varias capitales con estadios con capacidad para este tipo de partidos. Se ha hablado de Estados Unidos, pero también es un país en conflicto”. (Fuente: TN).