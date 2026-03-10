¡Al fin! Los clubes del Federal A cobrarán lo mismo que los de la B Metro por los derechos de TV

¡Al fin miraron para el interior! Los clubes del Federal A pueden decir que ganaron una batalla. Sí, al menos una, porque a partir de esta temporada empezarán a ganar el mismo canon que los equipos de la B Metropolitana por los derechos de televisación.

El anuncio lo hizo el presidente de AFA, Claudio Tapia, en el último encuentro de dirigentes de todo el país en Córdoba. Es decir que la cifra que percibirán los participantes del federal A será de 20 millones de pesos por mes cada uno, igualando el tope de lo que perciben los de la B Metro.

"Todos los dirgentes del fútbol argentino nos vemos representados en lo que hacen los dirigentes del Consejo Federal, desde sus humildes, pero grandes instituciones. En los dos encuentros anteriores siempre dimos buenas noticias: Los equipos del Federal A percibirán a partir del próximo torneo el mismo dinero que los equipos de la Primera B", expresó Tapia en su discurso respecto al tema.

Además adelantó que se está trabajando para poder incluir algunos encuentros del Federal A dentro de la nueva plataforma LPF Play, lugar donde se transmiten todos los partidos del ascenso del fútbol argentino.