Atajó en la Selección de Paraguay y hoy está preso por narcotráfico

El fútbol paraguayo volvió a quedar en el centro de la escena por una historia que mezcla gloria deportiva con un giro inesperado fuera de las canchas. El exarquero Víctor Hugo Centurión, que supo defender el arco de Club Olimpia, disputar la Copa Libertadores y vestir la camiseta de la Selección de Paraguay, terminó detenido tras ser acusado de integrar una red internacional de narcotráfico.

Nacido en Yataity del Norte en 1986, Centurión se formó como futbolista en Sportivo Iteño y con el paso de los años fue construyendo una carrera sólida en el fútbol guaraní. Tras pasos por clubes como Libertad, Sol de América y Tacuary, dio el salto al exterior en 2011 para jugar en Deportivo Cali. Ese mismo año regresó a Paraguay para sumarse a Olimpia, donde alcanzó el punto más alto de su carrera.

En el Decano disputó varias temporadas y fue parte del plantel que llegó a la final de la Libertadores 2013, una campaña que lo puso entre los arqueros más reconocidos del país. Sus actuaciones también lo llevaron a tener oportunidades con la selección paraguaya, con la que fue convocado en Eliminatorias y llegó a sumar presencias con la Albirroja.

Tras dejar Olimpia, el arquero continuó su carrera en clubes comoSportivo Luqueño, Guaraní y nuevamente Sol de América, hasta que en los últimos años de su carrera recaló en Rubio Ñu. Ese paso, que parecía apenas el cierre de su trayectoria deportiva, terminaría siendo clave para el futuro que lo esperaba fuera del fútbol.

Según la investigación judicial en Paraguay, Centurión quedó vinculado a una estructura criminal ligada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los prófugos más buscados de la región. Las autoridades sostienen que el exarquero cumplía funciones logísticas dentro de la organización, facilitando contactos y recursos para el traslado de cocaína.

Los investigadores aseguran que su papel incluía coordinar vuelos clandestinos que transportaban droga hacia Paraguay y supervisar pistas de aterrizaje utilizadas para esas operaciones. Desde allí, los cargamentos eran distribuidos principalmente hacia Brasil, aunque también se investigan envíos hacia otros destinos internacionales.

La fiscalía sostiene además que el exfutbolista utilizaba su fama como deportista para generar confianza en negociaciones con proveedores y socios de la organización. Incluso, según escuchas incorporadas a la causa, llegó a presentarse en reuniones con camisetas de la selección paraguaya o recuerdos de su carrera para impresionar a potenciales contactos del negocio.

El caso salió a la luz en el marco del operativo Nexus II, una investigación contra el narcotráfico que incluyó allanamientos en distintas ciudades de Paraguay. Tras permanecer prófugo durante algunos días, Centurión finalmente se presentó ante la Fiscalía de Asunción y quedó detenido mientras avanza el proceso judicial en su contra