Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este martes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.427,94 para la venta y de $1.374,75 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,39% en relación al cierre del lunes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.440,00 (0,00%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.420,00 (-0,35%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.846,00 (-1,05%); el MEP cotiza a $1.420,05 (-0,71%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.463,64 (-0,56%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 551 puntos básicos (-4,00%).