Leicester Tigers le extendió el contrato al bahiense Joaquín Moro

El tercera línea se ganó la admiración del público de Leicester. Fotos: prensa Leicester Tigers, Belgrano Athletic y UAR.

Con una publicación en sus redes sociales, Leicester Tigers informó este martes la renovación contractual de jugador de rugby bahiense Joaquín Moro.

Si bien no se especificó el período, se entiende que será por otra temporada. Lo trascendente es que la noticia se dio a conocer cuando todavía no concluyeron los campeonatos de Inglaterra, donde los Tigres juegan la liga Premiership y la PremCup.

Justamente el domingo venidero Leicester enfrentará a Exeter en la final de este segundo certamen. "Joaco" y su equipo serán locales al igual que en la semifinal del fin de semana pasado (ver nota relacionada), en el Mattioli Woods Welford Road, en la ciudad de Leicester.

"Estoy muy feliz de renovar. Esta es mi primera experiencia como profesional y rápidamente me encariñé con el club, incluyendo a todos aquellos que trabajan acá, mis compañeros de equipo y staff", dijo Moro en declaraciones que reprodujo prensa de Leicester Tigers.

Moro llegó a este club inglés -hoy franquicia deportiva- a mediados del año pasado y lleva disputados 19 partidos.

En el marco de otras renovaciones dentro del plantel, se especula con una posible llegada del pilar marplatense Joel Sclavi.

Un poco de historia

El rugbier bahiense, nacido el 24 de enero de 2001, se formó en el club Argentino, donde hizo juveniles y llegó a foguearse en algunos partidos de Primera.

Integró distintos seleccionados juveniles de la Unión de Rugby del Sur, unión para la que formó parte del Centro de Desarrollo de talentos con sede en Alem y Florida. Al mismo tiempo lo empezaron a seguir desde UAR y lo invitaron a distintas concentraciones en M18, llegando también a participar de los encuentros intercentros.

Luego continuó su formación y desarrollo en el club Belgrano Ahtletic de Buenos Aires, donde tuvo una vidriera mayor aunque el jugador ya estaba el el radar de los reclutadores. El 27 de mayo de 2021 lo convocaron a una concentración de Los Pumitas M20, equipo que volvía a reunirse tras 14 meses sin actividad grupal, en parte por la pandemia de COVID-19 que se inició a mediados de marzo de 2020. Luego lo confirmaron en el seleccionado argentino juvenil que disputó el torneo internacional M20 en Stellenbosch, Sudáfrica. Donde, además, en el debut ante Georgia anotó un try.

"Joaco", tercero en la hilera, con Los Pumitas M20 en Sudáfrica, 2021.

Su crecimiento fue vertiginoso. Las aptitudes y técnicas aprendidas lo convirtieron en un talento con un estilo de juego muy notorio para un tercera línea. No al estilo de los octavos de la vieja escuela, grandes y pesados, sino más acorde al rugby de hoy: polifuncional dentro de esa hilera del pack, eficiente en el tackle, con buen line, veloz para reposicionarse, sólido para ganar metros con portación y dueño de un juego abierto con pelota que lo vuelven implacable a la hora del try.

Después de aquella experiencia con Los Pumitas, llegó la chance del debut y consagración en mayores con Argentina XV en el Americas Pacific Challenge disputado en Montevideo (2021), donde fue campeón con el elenco albiceleste.

Otra obtención en las alturas para Belgrano en el torneo Top 12 de Buenos Aires.

Tras dos temporadas de consolidación y madurez en Belgrano (subcampeón del URBA Top 12 en 2024), donde además a nivel personal estuvo enfocado en los estudios, el 2 de enero de 2024 le llegó la convocatoria a la franquicia Pampas para disputar el Súper Rugby Américas de ese año. Se convirtió en el primer bahiense en llegar a ese equipo y a dicha liga, que se había creado en 2020 bajo la denominación Superliga Americana.

Vistoso try de Moro para Pampas en el Súper Rugby Américas.

En su primer partido con Pampas no sólo ganó sino que también -como en Pumitas- apoyó un try. Con una carrera claramente en ascenso, fue una de las revelaciones del torneo y del propio elenco bonaerense, que cayó en la final ante Dogos XV. Eso le valió que el 19 de junio de ese año lo convocara Felipe Contepomi a Los Pumas como jugador invitado.

Quedó en la historia al formar parte del plantel de Los Pumas que derrotó por primera vez a los Lions británicos (28-24) el año pasado.

Finalmente, inserto ya en el sistema Pumas, el 20 de julio de 2024 se convirtió en el segundo bahiense en vestir la celeste y blanca, tras el paso de Bernardo Stortoni por 10 temporadas.

Moro tuvo un debut soñado al jugar como octavo titular y anotar un try en la goleada ante Uruguay por 79 a 5, convirtiéndose así en el Puma número 892 en la historia del seleccionado argentino mayor.