VTV: proponen eximir a vehículos con patente municipalizada

El bloque de concejales de La Libertad Avanza en Coronel Rosales presentó un proyecto de resolución para que el Municipio gestione ante la Provincia la eximición total del pago de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para vehículos con patente municipalizada que no registren deuda.

La iniciativa solicita al intendente Rodrigo Aristimuño que avance en un convenio con el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires para implementar el beneficio en la planta de verificación local.

Según indicaron, la propuesta surge a partir del aumento de tarifas de la VTV dispuesto por la Provincia desde el 16 de enero de 2026, que llevó el costo del trámite a valores cercanos a los 100 mil pesos para la mayoría de los vehículos particulares.

El concejal Santiago Maidana señaló que el proyecto busca "descomprimir la presión tributaria provincial sobre los vecinos rosaleños y generar un incentivo concreto para quienes cumplen con sus obligaciones municipales".

De aprobarse la iniciativa, los contribuyentes que mantengan al día el pago de la patente municipalizada quedarían eximidos del 100 % del valor de la VTV.

Desde el bloque señalaron que la medida apunta a reconocer al buen contribuyente y, al mismo tiempo, incentivar una mayor cobrabilidad de las tasas municipales.

Maidana consideró que el incremento del trámite fue “desmedido” y sostuvo que la propuesta busca brindar una alternativa ante ese escenario.