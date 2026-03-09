La Provincia otorgará $ 90 millones para obras en el ex Sanatorio Punta Alta

El Municipio de Coronel Rosales firmó un convenio con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico para fortalecer el desarrollo del Centro Universitario Municipal, que funciona en el edificio del ex Sanatorio Punta Alta (Colón y Urquiza).

Mediante el acuerdo, suscripto por el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño y el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, la Provincia otorgará un subsidio de 90 millones de pesos destinado a continuar las obras.

Según se informó oficialmente, la inversión permitirá fortalecer la oferta de educación superior en el distrito, ampliando las oportunidades de formación para estudiantes de Coronel Rosales y de la región.

