La Provincia otorgará $ 90 millones para obras en el ex Sanatorio Punta Alta
Aseguran que la inversión permitirá continuar mejoras en el edificio donde funciona el Centro Universitario Municipal.
El Municipio de Coronel Rosales firmó un convenio con el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico para fortalecer el desarrollo del Centro Universitario Municipal, que funciona en el edificio del ex Sanatorio Punta Alta (Colón y Urquiza).
Mediante el acuerdo, suscripto por el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño y el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, la Provincia otorgará un subsidio de 90 millones de pesos destinado a continuar las obras.
Según se informó oficialmente, la inversión permitirá fortalecer la oferta de educación superior en el distrito, ampliando las oportunidades de formación para estudiantes de Coronel Rosales y de la región.