Chocaron dos automóviles en avenida La Plata y Vieytes

Un incidente de tránsito se produjo alrededor de las 6:30 en la intersección de avenida La Plata y Vieytes.

Allí, colisionaron un Toyota Etios conducido por un hombre de 65 años y una Chevrolet Tracker guiada por otro masculino de 69, sin que se registraran personas heridas, aunque sí daños materiales en ambos vehículos.

Según se informó, tras el impacto el tránsito permaneció interrumpido durante aproximadamente 20 minutos en ese sector de la ciudad, mientras se realizaban las tareas preventivas y de control correspondientes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el lugar intervino personal policial y agentes de tránsito, quienes llevaron adelante los test de alcoholemia a ambos conductores, con resultados negativos en los dos casos.

Una vez finalizadas las actuaciones y despejada la calzada, la circulación vehicular fue restablecida con normalidad.