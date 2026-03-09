Bahiense del Norte metió el segundo en suplementario y Bahía festejó en Punta Alta

Tobías Amatte tira antes que lo alcance Franco Lanaro. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Bahiense del Norte y Bahía Basket se adjudicaron los cuadrangulares preparatorios que se disputaron este fin de semana.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El tricolor venció en la final a Liniers, 94 a 83, en suplementario, tras igualar en 80.

De esta manera obtuvo segundo torneo preparatorio, tras ganar el que organizó Estrella.

Los dos jugadores que tuvieron doble dígito en puntos y que pueden conformar una pareja explosiva para Bahiense fueron Augusto Lamonega, que anotó 25 puntos y Guido Muzi, que convirtió 24.

En el Chivo hubo 30 puntos de Gastón Torre y 18 de Nicolás Quiroga, ambos ex Napostá.

En tanto, en el primer turno y por el tercer puesto, Olimpo venció a Leandro N. Alem, por 65 a 52.

Los principales goleadores del aurinegro fueron Agustín Marino, con 24, Tomás Del Sol, con 12 y Gaspar Mariezcurrena, con 10.

En el verdirrojo, que no contó con el estadounidense JeanLuc Wilson, hubo 15 puntos de Rafael González.

En Pellegrini

En tanto Bahía Basket (que jugará la LBB Plata) derrotó a Pellegrini (LBB Bronce), por 71 a 70 y se quedó con el cuadrangular que organizó el azulgrana.

Un doble de Emmanuel Kloster puso en ventaja a la visita y Mateo Barrera tiró la última, penetrando y algo incómodo, sin poder igualar.

El principal anotador fue Bruno Gigliotti, con 13 unidades.

En el local convirtieron 15 Andrés Almirón y 13 Iván Gómez Lepez.

En el primer turno, La Falda (LBB Plata) le ganó a Los Andes (LBB Bronce), 72 a 68, con 26 puntos de Iván Piris.

En Napostá

Entre mañana y el jueves Napostá organiza un cuadrangular.

Mañana cruzarán Pueyrredón-Independiente, a las 20 y Napostá-Sportivo, a las 21.30

El jueves se medirán perdedores y ganadores.