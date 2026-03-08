Try de Álvarez Fourcade para que Los Pumas 7s sigan en carrera en Vancouver

El seleccionado argentino de seven continúa en carrera por el 5º puesto en el Seven de Vancouver, correspondiente a la quinta etapa del circuito internacional (Seven Series).

Este domingo Los Pumas 7s vencieron al siempre difícil Nueva Zelanda por 24 a 21 y avanzaron a la final de posicionamiento, que será ante Francia este domingo a las 19.26.

La victoria ante los neocelandeses, que marchan 3º en el ranking, contó con un try de Santiago Álvarez Fourcade, quien se viene desempeñando nuevamente como capitán del equipo.

Los otros tries fueron de Luciano González (2) y Sebastián Dubuc, con conversiones de Pedro De Haro y Santiago Vera Feld.

Fue un partido que demandó una reacción de juego ya que a segundos del cierre del primer tiemo Nueva Zelanda ganaba 14-0. Fue una conquista del riojano Luciano González, a partir de una pelota que bajó de un line el bahiense Santiago Álvarez Fourcade.

El seleccionado nacional llegó a Vancouver tras el 5º puesto en el Seven de Perth un mes atrás.

Argentina aterrizó en una de sus ciudades favoritas en busca de un histórico pentacampeonato con las ausencias sensibles de su capitán Santiago Mare y Joaquín Pellandini.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora cerraron el primer día de competencias con un saldo de dos derrotas, 17-15 ante Australia y 28-12 frente a Francia, y una victoria ante Fiji por 17-14.

En la tabla de posiciones Los Pumas 7s se ubican 6º con 44 puntos.

Luego de esta etapa la gira albiceleste por el circuito continuará el fin de semana venidero en Nueva York.