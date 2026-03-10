Le concedieron la prisión domiciliaria Morena Rial después de 5 meses tras las rejas

La influencer Morena Rial fue beneficiada con la prisión domiciliaria en la causa que se la acusa por cometer supuestos robos en el Conubano bonaerense, según informaron fuentes del caso.

La hija del periodista y conductor Jorge Rial se encontraba detenida en el penal de Magdalena por los presuntos ilícitos perpetrados en las localidades bonaerenses de Castelar, partido de Morón, Villa Adelina y Martínez, San Isidro, luego de no justificar sus ausencias de las semanas del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre, a la vez que hay faltas de constancias de empleo.

La joven de 26 años y Alan Martínez Fernández se encuentran imputados por los delitos de “robo doblemente agravado por haber sido mediante escalamiento y efracción (hecho 1) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por ser cometido mediante efracción (hecho 2) en concurso real por robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (hecho 3)”.

Por su parte, Lautaro Tomás Ledesma, de 23 años, está acusado por “robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción (primer hecho) en concurso real con robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción (tercer hecho)”.

El fiscal de San Isidro Patricio Ferrari había solicitado la elevación a juicio oral y público tras la etapa de instrucción. (NA)