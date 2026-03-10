Tras el derrumbe en Parque Patricios, Huracán recibirá a River en su cancha con aforo reducido

Tras el derrumbe en Parque Patricios, Huracán podrá jugar el partido del jueves ante River en su estadio, aunque lo hará con aforo reducido y sólo podrán ingresar 15 mil hinchas.

“Nuestra propuesta cayó bien en el Gobierno y pudimos destrabar”, dijo Abel Poza, presidente de Huracán, este martes por la tarde luego de mantener una reunión con autoridades porteñas.

Solo un tercio de la capcidad del estadio estará habilitada. Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad explicaron que los hinchas ingresarán al estadio Tomás Adolfo Ducó por las avenidas Amancio Alcorta y por Vélez Sarsfield, que son las más alejadas de la zona afectada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Estarán habilitadas las plateas René Houseman y Herminio Masantonio y la Popular Guillermo Stábile.

“Propusimos que la gente pueda concurrir por otras arterias para no molestar a los que están trabajando y que sea menos cantidad”, explicó Poza, que también se solidarizó con los vecinos afectados por el derrumbe.

Cerca de las 14.30, el presidente del Globo, había llegado a la sede del Gobierno de la Ciudad para mantener una reunión con funcionarios y destrabar la situación.

“Huracán quiere jugar en su cancha y con su público, porque no tenemos ninguna restricción que nos impida utilizar nuestro estadio”, había asegurado el titular del club de Parque Patricios.

Huracán había fijado una firme postura en relación al partido del próximo jueves ante River por la décima fecha del Torneo Apertura. Mediante un comunicado oficial, el club había anunciado más temprano que iniciaría acciones legales para que se garantizara su derecho de jugar con público en su estadio de Parque Patricios.

Finalmente, esto no fue necesario y la situación se resolvió en una reunión con las autoridades porteñas.

El derrumbe ocurrido cerca del Estadio Tomás Adolfo Ducó, generó incertidumbre para las más de 200 familias afectadas y también para Huracán.