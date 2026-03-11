Bahía Blanca | Miércoles, 11 de marzo

Fútbol.

¿Lo viste? Un exjugador de Olimpo le dio el agónico empate a Independiente: 4 a 4 ante Unión

El Rojo y el Tatengue animaron un partido para el recuerdo en Avellaneda.

Foto: Olé

En un partido electrizante, Independiente igualó 4-4 con Unión en un encuentro en el que se recuperó de un pésimo primer tiempo y que disputaron anoche, en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la décima fecha del Torneo Apertura 2026.

Sobre el cierre, el Rojo llegó a la igualdad con un tanto del exfendensor de Olimpo Juan Fedorco.

El oriundo de Carmen de Patagones, quien tuvo un paso por las inferiores de AFA del aurinegro, anotó de cabeza a los 99 minutos.

 

Los goleadores de la visita fueron los delanteros Cristian Tarragona, de penal, y Brahian Cuello y los defensores Mateo Del Blanco y Maizon Rodríguez, mientras que para el local descontaron los atacantes Gabriel Ávalos, por duplicado, e Ignacio Pussetto.

El empate agónico extiende a tres la cantidad de partidos invicto del “Rojo”, que es cuarto en la zona A con 14 puntos, mientras que los dirigidos por el DT Leonardo Madelón son escoltas del grupo, con 15 unidades y a cuatro de diferencia frente al líder, Vélez.

En la próxima fecha, el equipo que entrena Gustavo Quinteros visitará a Instituto el lunes 16 de marzo a las 22:15, mientras que el “Tatengue” será local de Boca, el domingo 15 a partir de las 22:00.

Deportes.
La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.

