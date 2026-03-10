Bahía Blanca | Martes, 10 de marzo

24.8°

Bahía Blanca | Martes, 10 de marzo

La ciudad.

Más obras y cambios en el tránsito: nuevos cortes de calles y desvíos de colectivos este miércoles

Los trabajos de reencarpetado y pavimentación generarán interrupciones parciales y totales en distintos sectores de la ciudad durante los próximos días. 

Nuevos cortes de tránsito se implementarán este miércoles en Bahía Blanca debido a trabajos de reencarpetado y pavimentación en diferentes puntos de la ciudad.

Las intervenciones afectarán tanto de manera parcial como total la circulación vehicular y, además, obligarán a modificar el recorrido de una línea de transporte público.

Se realizará un corte parcial en calle Montevideo, entre Darregueira y Thompson, y otro en Thompson, entre Neuquén y Montevideo. En ambos sectores se llevarán adelante tareas de reencarpetado y las restricciones se mantendrán durante aproximadamente diez días.

En paralelo, continúan vigentes varios cortes totales por obras en marcha. Uno de ellos se registra en Almafuerte, entre Avenida Colón y Moreno; otro afecta a Pilcaniyén, entre Agote y Pirovano, donde se ejecutan trabajos de pavimentación.

Además, permanece interrumpido el tránsito en la intersección de Salliqueló y Yapeyú, situación que impacta en el transporte público. Por este motivo, la Línea 519A modificará parte de su recorrido.

En el sentido Don Ramiro-Patagonia, las unidades circularán por Salliqueló, Ramón y Cajal, Los Adobes y Charcas, para retomar luego Salliqueló y continuar con su itinerario habitual.

En tanto, en el trayecto Patagonia-Don Ramiro, el desvío se realizará por Salliqueló, Charcas, Los Adobes y Ramón y Cajal, antes de volver a la traza regular.

Desde el municipio recomiendan a los conductores circular con precaución y prever posibles demoras en las zonas afectadas mientras se desarrollan los trabajos.

