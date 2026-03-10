Abad participó de la premiación al Servicio de Neonatología del Hospital Penna

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, participó este miércoles de la premiación con la mención de Honor Doctor Juan Bautista Alberdi al Servicio de Neonatología del Hospital Penna de Bahía Blanca, impulsado por la diputada nacional, Karina Banfi.

Se trata de un reconocimiento a las enfermeras que salvaron la vida de recién nacidos durante las inundaciones que afectaron a la ciudad. El acto se llevó a cabo en la Cámara de Diputados de la Nación y contó con la presencia Martín Menem.

Durante el reconocimiento, Abad destacó el compromiso del equipo de salud.

“En medio de una crisis que golpeó profundamente a Bahía Blanca, este equipo eligió hacer lo que mejor sabe: cuidar la vida. Estas profesionales representan lo mejor de la salud pública argentina: sensibilidad, coraje y una vocación que salva vidas todos los días -agregó-. Cuando todo parecía más difícil, ellas estuvieron ahí: protegiendo a los recién nacidos y acompañando a sus familias. Esa resiliencia y ese compromiso merecen el reconocimiento de todo el país.”

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El senador también recordó que, junto a los senadores bonaerenses Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro, presentó en el Senado un proyecto de ley para declarar la emergencia por 180 días en Bahía Blanca y otros distritos afectados por las inundaciones, con un fondo especial destinado a la reconstrucción y asistencia integral a los damnificados.

Finalmente, Abad remarcó el valor del trabajo solidario que se desplegó durante la tragedia.

“Sé que en lo peor de la inundación hubo personas que se jugaron la vida para salvar vidas. Y sé también que detrás de cada vida que se salva hay manos, conocimiento y una enorme humanidad. Este reconocimiento es, sobre todo, un agradecimiento. Son un ejemplo que nos enseña el camino", dijo.