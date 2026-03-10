Bahía Blanca | Martes, 10 de marzo

30.6°

Bahía Blanca | Martes, 10 de marzo

30.6°

Bahía Blanca | Martes, 10 de marzo

30.6°
La región.

Tenía pedido de captura por robo agravado y fue detenido en la Fiesta de la Soberanía Patagónica

El hombre, de 42 años, fue trasladado al penal de Viedma.

Un hombre fue arrestado el pasado domingo por personal policial de Carmen de Patagones y Bahía Blanca en el marco de la "Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica", luego de comprobar que pesaba una orden de detención en su contra, en el marco de una causa por robo agravado.

El detenido -identificado como Víctor Alberto Silva, de 42 años, con domicilio en la ciudad de Viedma- fue interceptado por los efectivos en la esquina de Italia y Sarmiento.

Luego de la comunicación con la Fiscalía que había emitido la orden de captura, Silva fue trasladado en principio a la Comisaría Primera y finalmente al penal de la capital rionegrina. (Agencia Patagones)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Punta Alta.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE