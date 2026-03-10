Tenía pedido de captura por robo agravado y fue detenido en la Fiesta de la Soberanía Patagónica

Un hombre fue arrestado el pasado domingo por personal policial de Carmen de Patagones y Bahía Blanca en el marco de la "Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica", luego de comprobar que pesaba una orden de detención en su contra, en el marco de una causa por robo agravado.

El detenido -identificado como Víctor Alberto Silva, de 42 años, con domicilio en la ciudad de Viedma- fue interceptado por los efectivos en la esquina de Italia y Sarmiento.

Luego de la comunicación con la Fiscalía que había emitido la orden de captura, Silva fue trasladado en principio a la Comisaría Primera y finalmente al penal de la capital rionegrina. (Agencia Patagones)