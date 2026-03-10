Presos de la cárcel de Saavedra reacondicionaron un auto que compite en el Rally del Sudoeste, la categoría regional de automovilismo de resistencia que se disputa en caminos de tierra y asfalto cerrados en la provincia de Buenos Aires. Se indicó que el trabajo demandó casi un mes.

Un grupo de reclusos de la Unidad 19 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) llevó a cabo la reparación de un auto Chevrolet Corsa que este año compite en el Rally del Sudoeste.

La iniciativa se llevó adelante luego de una solicitud de los propietarios del vehículo y corredores, Soledad Santos y Juan Emilio Balbuena.

Las tareas consistieron en el acondicionamiento general del automóvil, con tareas específicas de chapa y pintura, de cara a las competencias que se desarrollarán este año.

Los solicitantes aportaron la totalidad de los materiales necesarios para el trabajo, el cual demandó 25 días y las autoridades sostienen que la experiencia “permitió que los internos fortalezcan hábitos de responsabilidad, compromiso y capacitación en el oficio”.

Santos manifestó que conocía las colaboraciones que la Unidad 19 realiza con instituciones del distrito, por lo que solicitó la ayuda y tras el trabajo realizado “se mostró sorprendida por el alto nivel de efectividad y la calidad”. (NA)