Nora Roca y Víctor Volpe presentarán “Somos como somos” en el Café Histórico

La cantante Nora Roca y el pianista Víctor Volpe presentarán el espectáculo “Somos como somos” el próximo sábado 14 a las 21.30 en el Café Histórico, ubicado en avenida Colón 602, esquina Italia.

El encuentro propone un repertorio centrado en la música ciudadana, con la voz y el piano como eje del espectáculo.

La propuesta se desarrolla bajo la producción gestor cultural José Valle, integrante de la Academia Nacional del Tango, y forma parte del ciclo “Bahía Blanca No Olvida”, dedicado a difundir la música ciudadana y la identidad tanguera regional.

Nora Roca, nacida en el Hospital Ferroviario y criada en el barrio Obrero de Ingeniero White, cuenta con más de 45 años de trayectoria en el tango. En 2013 obtuvo un Premio Gardel y a lo largo de su carrera se presentó en distintos escenarios de Japón, Colombia, Brasil y Estados Unidos.

Por su parte, el pianista puntaltense Víctor Volpe inició su formación musical a los 7 años. Hijo del bandoneonista Antonio Volpe, participó en distintos proyectos vinculados al tango y actualmente desarrolla su actividad musical al frente del grupo Volpe Tango Contemporáneo.

Las reservas pueden realizarse al 291-6491449.