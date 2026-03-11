Trump dice que Irán es bienvenido a competir en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la selección nacional de Irán será bienvenida a competir en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Infantino indicó en redes sociales que se reunió con Trump el martes por la noche para hablar sobre los preparativos para la próxima Copa Mundial, que será organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México de junio a julio.

"Esta noche me reuní con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar sobre el estado de los preparativos para la próxima Copa Mundial de la FIFA y la creciente emoción que genera el inicio de la competición en tan solo 93 días", escribió Infantino.

Añadió que ambos también conversaron sobre la situación actual en Irán y el hecho de que la selección iraní ya se haya clasificado para el torneo.

"Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que la selección iraní es, por supuesto, bienvenida a competir en el torneo en Estados Unidos", declaró Infantino.

"Ahora más que nunca -añadió- necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente".

Las tensiones en Oriente Medio se han intensificado tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que aumenta la incertidumbre sobre la participación de Irán en el torneo.

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, ​​declaró la semana pasada que Irán no podía ser optimista sobre su participación en el Mundial en las circunstancias actuales.

Según el sorteo, Irán está encuadrado en el Grupo G junto a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto, y sus tres partidos de la fase de grupos se disputarán en Estados Unidos.