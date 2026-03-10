"Es mi compañera de vida": Adorni justificó la presencia de su esposa en el avión presidencial

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, a Estados Unidos a bordo del avión presidencial. El exvocero presidencial participó en Argentina Week, el evento que se desarrolla del 9 al 12 de marzo en Estados Unidos.

El funcionario confirmó la presencia de su pareja en la aeronave oficial y señaló que ella ya tenía previsto viajar a Miami, aunque ese plan se había postergado. “Mi mujer estaba en el avión presidencial”, confirmó Adorni durante una entrevista televisiva.

En ese sentido, sostuvo: "Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe”, explicó el jefe de Gabinete.

Según el funcionario, el hecho de que su esposa haya viajado en el avión presidencial no implicó un costo adicional para el Estado. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos. No le sacamos un peso al Estado", concluyó.