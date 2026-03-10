Fils derrotó a Auger-Aliassime tras un tiebreak agónico y volvió a los cuartos de un Masters 1000

El francés Arthur Fils protagonizó una de las grandes sorpresas del Masters 1000 de Indian Wells al eliminar a Félix Auger-Aliassime, noveno preclasificado, tras imponerse por 6-3 y 7-6 (9) en los octavos de final.

Fils salvó cinco set points en el tiebreak del segundo parcial y revirtió un 0-5 para cerrar una de las victorias más impactantes de la jornada.

El jugador galo dominó el primer set con autoridad, pero el segundo capítulo presentó otro escenario. Auger-Aliassime elevó su nivel y llevó la definición al desempate, donde tomó una ventaja de 5-0 y quedó a dos puntos de forzar un tercer set.

Sin embargo, el canadiense no logró sostener la diferencia y desperdició cinco oportunidades para quedarse con la manga, en los marcadores 6-3, 6-4, 6-5, 7-6 y 9-8.

El francés resistió la presión, encadenó puntos clave y, tras salvar el último set point, ganó las tres pelotas siguientes para cerrar el partido.

El triunfo representó la octava victoria de Fils ante un jugador del Top 10 y además marcó su cuarta clasificación a cuartos de final de un Masters 1000, todas durante 2025 y 2026, con presencias en Indian Wells, Miami y Monte-Carlo.

En la próxima ronda enfrentará al alemán Alexander Zverev, que avanzó con autoridad tras vencer al estadounidense Frances Tiafoe por 6-3 y 6-4 en una hora y media.

El número tres del mundo mostró solidez durante todo el encuentro y ahora buscará un lugar en semifinales frente al francés.