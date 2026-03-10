El presidente de la FIFA reveló cuál es su candidato a ganar el próximo Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejó una frase que no pasó desapercibida al hablar del próximo Mundial de 2026. En una entrevista con el diario español AS, el dirigente aseguró que la selección de España aparece como una de las grandes favoritas para quedarse con el título.

El dirgente destacó la calidad del plantel español y el talento surgido de ese país en los últimos años. Según explicó, España mantiene una identidad de juego muy marcada y cuenta con una nueva generación de futbolistas que ya compite al máximo nivel internacional.

“España es una de las grandes favoritas. Hay otras, sí. Pero ya conocemos el estilo que tiene. Está primera en el ranking FIFA y debe ser la favorita”, resaltó el suizo.

El dirigente también recordó la tradición de la selección española en los grandes torneos. El equipo conquistó el Mundial de 2010 con una generación histórica encabezada por futbolistas como Xavi Hernández, Andrés Iniesta e Iker Casillas, jugadores que el propio Infantino mencionó como referentes del fútbol moderno.

Más allá de su elogio a España, el presidente de la FIFA aclaró que el Mundial suele ser un torneo impredecible y que siempre aparecen candidatos inesperados. En ese sentido, remarcó que la competencia será muy exigente porque participarán selecciones de todo el mundo con planteles cada vez más competitivos.

El Mundial de 2026 tendrá un formato inédito con 48 equipos y se disputará en tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México. Con ese escenario, Infantino cree que España llegará al torneo como uno de los equipos a vencer. (NA)