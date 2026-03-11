Barrio Santa Margarita: investigan la muerte de un hombre en la vía pública

Sector del barrio Santa Margarita donde el hombre perdió la vida.

Un hombre murió esta mañana después de sufrir un paro cardiorrespiratorio en un sector del barrio Santa Margarita, donde antes de su deceso habría provocado disturbios en aparente estado de intoxicación por consumo de droga.

El desenlace fatal se produjo poco antes de las 9, en Agustín Álvarez y Eduardo González, donde ahora trabajan peritos de la Policía Científica.

Las autoridades aún no dieron a conocer la identidad de la víctima, de aproximadamente 40 años.

Los investigadores intentan establecer si falleció por causas naturales o a raíz de una sobredosis de estupefaciente.

Sí estaría confirmado que en el hecho no intervinieron terceros.

NOTICIA EN DESARROLLO