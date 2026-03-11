Berenguer: "Comienza la temporada y estoy feliz de coordinar OAS"

Franco Pignol [email protected] Periodista. Gestor cultural. Creador del festival "Por una vez que nos juntamos". Co-director de Espacio Cultural Juanita Primera. Parte de la Secretaría de Cultura de la Universidad Nacional del Sur. Premiado en un concurso literario a nivel nacional por su originalidad, conoció Nueva York y buena parte de su cultura.

El coordinador general de los Organismos Artísticos del Sur (OAS), Sebastián Berenguer, anunció la apertura oficial de la temporada 2026, que comenzará esta semana con dos propuestas centrales protagonizadas por el Coro Estable de Bahía Blanca y la Orquesta Sinfónica Provincial, marcando el inicio de un nuevo ciclo artístico en la ciudad.

La apertura se concretará hoy, a las 21, con el primer concierto del año del Coro Estable de Bahía Blanca. Bajo la dirección del maestro Pedro Garabán, se presentará el espectáculo 'Mujeres argentinas'"

Berenguer, vecino de Bahía Blanca y referente de la cultura local, destacó que la programación busca consolidar el vínculo entre los organismos y la comunidad, con una temporada que combinará repertorios clásicos, propuestas conmemorativas y nuevas miradas artísticas. El actual director de OAS creció rodeado de arte, poesía y música en el entorno del Teatro Municipal, formó parte de la Baby Jass Band y desarrolló un amplio recorrido dentro de la escena cultural bahiense antes de asumir la conducción de la Orquesta, el Coro y el Ballet.

La apertura se concretará hoy, a las 21, con el primer concierto del año del Coro Estable de Bahía Blanca. Bajo la dirección del maestro Pedro Garabán, se presentará el espectáculo “Mujeres argentinas” en el Salón Héroes de Malvinas del Palacio Municipal (Alsina 65, primer piso), en el marco de las actividades vinculadas al Día Internacional de la Mujer.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El concierto propone un homenaje musical que invita a reflexionar sobre la lucha por la igualdad y el aporte fundamental de las mujeres a la cultura y la sociedad. El repertorio incluirá obras de Ariel Ramírez y Félix Luna, con arreglos de Marcelo Valva, entre ellas “Gringa chaqueña”, “Manuela, la tucumana”, “Alfonsina y el mar” y “Juana Azurduy”.

La presentación contará con el acompañamiento instrumental de Santiago Clemenz en flauta, Andrés Vigil Mendoza en oboe, Eva Baronio en guitarra, Gustavo Gallo en piano, Gabriel Yoma en contrabajo y Joaquín Pérez en percusión. La entrada será libre y gratuita, y se invita al público a colaborar con un alimento no perecedero destinado al merendero Arco Iris. El ingreso será desde las 20, por orden de llegada y hasta completar la capacidad de la sala.

El inicio de temporada continuará el viernes 13 de marzo a las 20, cuando la Orquesta Sinfónica Provincial inaugure su ciclo anual en el Gran Plaza Teatro (Alsina 170) con el concierto “Compositores románticos”, bajo la dirección del maestro titular Luis Belforte.

El programa incluirá la Obertura trágica, Op. 81 de Johannes Brahms y la Sinfonía N° 4 en fa menor, Op. 36 de Piotr Ilich Tchaikovsky, dos obras emblemáticas del Romanticismo que exploran la intensidad emocional y la profundidad expresiva características del período.

Las entradas podrán adquirirse de manera online a través del sitio del teatro o en boletería, de lunes a sábado de 17 a 20, con descuentos para jubilados y estudiantes disponibles exclusivamente en forma presencial.

Según adelantó Berenguer, la temporada continuará durante marzo con nuevas propuestas sinfónico-corales vinculadas a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria, además de la participación del Ballet del Sur, que iniciará su programación con la llegada de la nueva directora, Sol Augeri, en un programa que incluirá “Paquita" y "Bodas de Aurora”.

De esta manera, los Organismos Artísticos del Sur ponen en marcha un nuevo año de actividad artística con una programación que combina tradición, memoria y renovación, reafirmando su lugar como uno de los principales motores culturales de Bahía Blanca y la región.