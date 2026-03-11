Toviggino se presentó en la Justicia por la causa de presunta evasión millonaria y citó al papa Francisco en redes

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, declaró ante la Justicia en el marco de una causa que investiga una presunta evasión millonaria vinculada a la entidad. La indagatoria se realizó en los tribunales en lo Penal Económico ante el juez Diego Amarante.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y apunta a una supuesta retención indebida de impuestos y aportes previsionales que superarían los 19.000 millones de pesos.

Según la acusación, los montos corresponderían a obligaciones vinculadas con Ganancias, IVA y aportes al sistema previsional que no habrían sido depositados en término entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Horas antes de presentarse en Tribunales, Toviggino publicó en su cuenta de la red social X un mensaje atribuido al papa Francisco: “Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza”, en una reflexión sobre los errores y la posibilidad de levantarse después de una caída.

En el mismo expediente también fue citado a declarar el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, cuya indagatoria está prevista para los próximos días.

La causa se tramita en el fuero penal económico y analiza la eventual responsabilidad de dirigentes de la entidad por el presunto incumplimiento de obligaciones tributarias. (Clarín y La Nueva.)