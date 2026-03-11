El llamativo posteo de Leandro Paredes tras el cierre del mercado de pases de Boca

El mercado de pases del fútbol argentino bajó el telón y Boca Juniors decidió no hacer uso de la plaza extra que tenía disponible. Pese a contar con la posibilidad de sumar una cuarta cara nueva tras la baja de Lucas Blondel.

La noticia no pasó desapercibida para el referente y capitán del equipo, Leandro Paredes.

El volante central utilizó sus redes sociales para hacerse eco de la situación: reposteó una publicación del medio partidario “Planeta Boca” donde se informaba que el equipo dirigido por Claudio Úbeda no incorporaría a nadie más.

El gesto del capitán fue interpretado por los hinchas como un respaldo al plantel actual, aunque también generó debate sobre si la nómina es lo suficientemente amplia para afrontar la Copa Libertadores, el Torneo Local y Copa Argentina.

Boca incorporó a Santiago Ascacibar, Ángel Romero, Adam Bareiro; provenientes de Estudiantes (LP), Corinthians y Fortaleza respectivamente, para pelear la triple competencia que tendrá en este primer semestre de 2026.