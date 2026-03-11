Presentarán en Bahía Blanca el libro “Buenas noches, mi amor” de Edgardo Pérez Famular

El próximo 17 de marzo a las 18, en la Casa de la Cultura de la Universidad Nacional del Sur (Av. Alem 925), se presentará en Bahía Blanca el libro “Buenas noches, mi amor”, del autor Edgardo Pérez Famular.

La obra reúne recuerdos, anécdotas y hechos biográficos del autor a lo largo de su vida, abordando distintas facetas de su trayectoria como padre de familia, Capitán de Fragata de la Armada Argentina, Contador Público Nacional y empresario, y especialmente su vínculo con su esposa, la recordada profesora Alicia Damiani.

Durante el encuentro, Pérez Famular estará acompañado por Ricardo Margo, con quien dialogará sobre el libro y su proceso de escritura, generando además un espacio de intercambio con el público presente.

La actividad cuenta con el auspicio de Editorial Dunken y está abierta a la comunidad.