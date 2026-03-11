El irónico mensaje de Villarruel contra el Gobierno y el viaje de la esposa de Adorni a EE.UU.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, difundió una publicación donde varios de sus seguidores se manifestaron en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el objetivo de distanciarse, una vez más, del Gobierno Nacional.

A través de un filoso e irónico mensaje que criticaba el viaje de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, a Nueva York, Villarruel ratificó frases que denostaban la actividad del funcionario y las promesas de campaña de Javier Milei, en contra de “la casta”.

“Él mismo aclaró (por Adorni) que Villarruel no es parte de esto”, aseguraba una de las frases para remarcar la diferencia entre la vicepresidenta y el resto del Gabinete.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Adorni dijo que fue con su mujer a Estados Unidos porque su trabajo ‘es muy sacrificado’. Chau, me voy a la m…..”, afirma uno de los mensajes, mientras que el otro recordó que “menos mal que el ajuste lo iba a pagar la política”.

Hace meses que la relación entre Milei y Villarruel muestra públicamente una ruptura total e, incluso, el vínculo se deterioró al punto de lanzarse duras críticas, tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

En la última entrevista que dio el Presidente, y al ser consultado sobre el supuesto pedido de renuncia a la vicepresidenta, aseguró que eso no sucedera y que “ella es quien debe decidir” si continuar en su función o no: “Nos eligieron hasta el 2027”, coronó Milei. (NA)