Barrio 5 de Abril: robaron en un comercio antes de que inaugure
Un delincuente se apoderó de una serie de elementos. Quedó grabado por las cámaras de seguridad.
Un delincuente sustrajo distintos elementos de un minimercado ubicado en la zona del barrio 5 de Abril que estaba próximo a inaugurar.
El hecho se produjo en un local situado en Saavedra al 3.700, que estaba siendo acondicionado por sus propietarios para abrir las puertas al público.
El robo, según refirieron allegados a la damnificada, quedó grabado por las cámaras de seguridad del negocio.
"Ingresaron a través de una casa y llegaron al salón. Se llevaron un televisor de 43 pulgadas, una soldadora, un taladro y una amoladora. De a poco vamos viendo qué otras cosas faltan", señalaron.
Manifestaron que el sujeto no solo se apoderó de diferentes elementos, sino que también dejó suciedad en el baño del comercio.
"La verdad que es un asco. Es lamentable, porque te terminás consolando con que afortunadamente no provocaron destrozos".
Finalmente explicaron que la seguridad en el sector se encuentra comprometida y que ya sufrieron dos robos en otro local de la familia.