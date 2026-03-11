¿Monumento a Sadam Husein en Bahía Blanca?

El monumento a Raúl Alfonsín que llevó a la confusión.

La polémica se instaló en las redes sociales cuando un usuario de Twitter indicó que el monumento a Raúl Alfonsín en la rotonda de Cabrera y Fruet es identificado como "Monumento a Sadam Husein".

La confirmación llegó inmediatamente al verificar el lugar indicado, que representa el tributo al histórico político, evocado como el ex dictador iraquí.

En el propio hilo de Twitter se puede ver que desde el radicalismo ya han hecho el reclamo, así lo confirma con print de pantalla incluido Juan Lissarrague:

El monumento fue edificado en el año 2023 por el propio Comité Radical de Bahía Blanca para conmemorar al ex presidente a 14 años de su fallecimiento.

La obra se ubica en la rotonda de Avenida Cabrera y Raúl Alfonsín (ahora Fruet) y durante aquel acto, destacaron que era una manera de "recordar a Alfonsín, no con un momento necrológico, ni de nostalgia, sino de reflexión, que permitiera pensar el presente y accionar hacia el futuro".

"Podemos rescatar al Alfonsín Presidente, Alfonsín político, Alfonsín estadista. Pero me quiero quedar con el Alfonsín ciudadano. En tiempos convulsionados, de desconfianza hacia la clase política, Alfonsín aparece como un gigante cívico", señalaron al momento de su inauguración.

En el acto estuvieron presentes el mencionado Juan Cruz Lissarrague (por entonces presidente de la Juventud Radical), Pablo Daguerre (Quien en ese momento era presidente de la UCR Bahía Blanca), Juliana Martín (Franja Morada) y Juan Pablo Baylac (dirigente radical)

La curiosa confusión no ha sido salvada hasta la fecha, pese al reclamo realizado por el propio Lissarrague. ¡Qué no se entere Donald Trump!