Bahía Blanca inició la campaña antigripal: dónde vacunarse y quiénes pueden hacerlo

Este miércoles comenzó en todo el país la primera etapa de la campaña de vacunación antigripal 2026 y en Bahía Blanca ya se aplican dosis en distintos centros de salud y unidades sanitarias.

En esta fase inicial, la vacuna está destinada al personal de salud y a personas mayores de 65 años. La aplicación es gratuita y no requiere turno ni orden médica.

La campaña se adelantó tres semanas respecto al año pasado. Desde el sistema sanitario explicaron que la decisión responde al adelantamiento de la temporada de virus respiratorios observado en los últimos años y a la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2), que presenta mayor transmisibilidad. De acuerdo con un informe del Ministerio de Salud de la Nación, el objetivo de la vacunación es aumentar la protección de los grupos que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones, cuadros graves o requerir internación, además de disminuir el impacto de la enfermedad en el sistema de salud.

En Bahía Blanca, las dosis se aplican en centros de salud y unidades sanitarias distribuidos en distintos barrios. Entre ellos se encuentran:

• Centro de salud "A. Menghini" (25 de Mayo 396, Cerri), de 8 a 14.

• Centro de salud "Leandro Piñeiro" (Adrián Veres y Martín Gil), de 8 a 18.

• Centro de salud Norte (Vieytes 2616), de 8 a 17.

• Unidad sanitaria Grünbein (La Rioja 5700), de 8 a 16.

• Unidad sanitaria Harding Green (Salinas Chicas 4150), de 8 a 13.

• Centro de salud 9 de Noviembre (Leopoldo Marechal y Remedios de Escalada), de 8 a 17.

• Unidad sanitaria Enrique Julio (avenida Arias 1730), de 8 a 13.

• Centro de salud "Leonor Capelli" (Lautaro y Paul Harris), de 8 a 16.

• Centro de salud Cabildo (Alberti 215), de 8 a 14.

• Unidad sanitaria Miramar (Laudelino Cruz 1892), de 8 a 13.

• Unidad sanitaria San Dionisio (Rondeau 2214), de 8 a 13.

• Unidad sanitaria CIC Spurr (Esmeralda 1450), de 8 a 16:30.

• Unidad sanitaria Avellaneda (Nicaragua 2953), de 8 a 14.

• Unidad sanitaria Bella Vista (Charcas 906), de 8 a 13.

• Unidad sanitaria Loma Paraguaya (Félix Frías 850), de 8 a 13.

• Unidad sanitaria Luján (Enrique Julio 806), de 8 a 13.

• Unidad sanitaria Maldonado (Richieri 2535), de 8 a 13.

• Unidad sanitaria Mariano Moreno (Mendoza 1250), de 8 a 13.

• Unidad sanitaria Saladero (Reconquista 2045), de 8 a 13.

• Unidad sanitaria San José Obrero (Reconquista 3084), de 8 a 13.

• Unidad sanitaria Villa Bordeu (Larrea 5450), de 8 a 13.

• Unidad sanitaria Villa Mitre (Washington 232), de 8 a 17.

• Unidad sanitaria Villa Muñiz (Pilcaniyen 259), de 8 a 13.

• Unidad sanitaria Villa Rosas (Libertad 1955), de 8 a 13.

• Unidad sanitaria Villa Delfina (Juana Azurduy 1345), de 8 a 13.

• Unidad sanitaria La Falda (Humboldt 56), de 8 a 13.

• Unidad sanitaria Nueva Belgrano (Witcomb 3900), de 8 a 13.

• Unidad sanitaria Patagonia (Lauquen 356), de 8 a 13.

• Unidad sanitaria René Favaloro (Jujuy y Chancay), de 8 a 17.

• Centro de Salud César Milstein (Los Tamaricos 1851), de 8 a 17.

• Centro de Salud Dharma (Pueblos Canoeros 1680), de 8 a 17.

• Centro de Salud Héroes de Malvinas (Caronti 76), de 8 a 16.

Desde el 23 de marzo, la vacunación se ampliará a otros grupos priorizados: niños de entre 6 meses y 2 años, embarazadas, personas puérperas (hasta 10 días posteriores al parto), personas con factores de riesgo, personal estratégico y quienes estén en contacto con aves de corral.

Desde el municipio recordaron que la inmunización "reduce las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la gripe en los grupos de mayor riesgo", y señalaron que también es efectiva contra formas graves de infección con variantes del subclado K, actualmente en circulación en el hemisferio norte.

Las autoridades sanitarias reiteraron la recomendación a la población incluida en los grupos priorizados de acercarse a los vacunatorios habilitados para recibir la dosis.