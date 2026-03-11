Juzgan a un hombre por tenencia de material de abuso sexual infantil

Entre hoy y mañana el Juzgado en lo Correccional Nº 1 analizará, en juicio oral, la conducta de Federico Santiago Carlos Pereyra Cónsoli por tenencia de material de abuso infantil, agravada por ser las víctimas menores de 13 años.

El acusado es hijo de Analía Cónsoli y ambos están procesados en la denominada causa atentados registrada durante la pandemia, que tramita ante la Justicia Federal.

En ese caso, en octubre del año pasado, por solicitud del Ministerio Público Fiscal, se le otorgó una suspensión de juicio a prueba (probation).

Y la causa que desde hoy juzga el doctor Gabriel Giuliani, de hecho, se inició por una comunicación del Juzgado Federal Nº 2, en junio de 2022, cuando se realizó un allanamiento en Carmen de Patagones y detectaron en el teléfono celular de Pereyra Cónsoli varios archivos con contenido ilícito.

Además, luego de que se realizaran las pericias sobre los elementos secuestrados, encontraron 22 archivos más de abuso infantil en un disco rígido perteneciente a una notebook que el acusado tenía en su casa.

Ese material fue enviado a la UFIJ Nº 20, a cargo del fiscal Rodolfo De Lucia, para que profundicen las tareas investigativas y se recolecte mayor cantidad de pruebas.

Pereyra Cónsoli llega a juicio acusado por dos causas de tenencia de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, agravada por ser las víctimas menores de 13 años de edad.