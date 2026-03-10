Debate sobre la autonomía: proponen transferir más recursos de la Provincia a los municipios

En el marco del debate sobre las tasas que cobran los municipios y el planteo de La Libertad Avanza de bajar la carga fiscal de las comunas, la senadora provincial por la Sexta Sección, Nerina Neumann (UCR), sostuvo que la discusión debe abrirse hacia un tema más profundo como es el financiamiento de los municipios.

“Las municipalidades son el mostrador del Estado, es el primer lugar donde van los vecinos por inconvenientes cotidianos y debe dar respuestas a sus comunidades todos los días, por eso es importante que sin oportunismos debatamos seriamente este tema. Es cierto que hay que eliminar muchas tasas, pero debemos darle a los municipios recursos que hoy están concentrados en la Provincia”, dijo.

La legisladora de nuestra región dijo que actualmente la presión tributaria en Argentina se distribuye aproximadamente en 80% para Nación, 16% para las provincias y apenas 4% para los municipios, lo que demuestra —según afirmó— que muchas veces el debate se inicia “por el extremo equivocado”.

Agregó: “Sin dudas hay tasas que deberían eliminarse, como por ejemplo algunas vinculadas al combustible, y otras deberían cobrarse de manera más racional, como la tasa de alumbrado. Pero también es cierto que muchas de las tasas que hoy se discuten son derechos de oficina o contribuciones menores que casi nadie paga y que tienen muy poco impacto real en las finanzas municipales”.

Para la dirigente de Coronel Suárez el problema de fondo es la fuerte centralización de recursos en el nivel provincial, lo que termina condicionando la autonomía de los gobiernos locales.

“Cuando la Provincia concentra los recursos, los municipios terminan buscando mecanismos para financiarse con tasas que muchas veces se desvirtúan. Al mismo tiempo, esa situación también genera que algunos intendentes se victimicen frente a problemas de gestión o falta de obras”, sostuvo.

En ese marco, la legisladora recordó que desde el radicalismo se impulsa una reforma del sistema de coparticipación provincial para fortalecer a los municipios. “Desde la UCR proponemos que la Provincia aumente progresivamente la coparticipación municipal, llevándola del 16,14% actual al 20% en un plazo de cuatro años. De esa manera los municipios podrían contar con más recursos propios y menos dependencia del gobierno provincial”, explicó.

“También proponemos –agregó-, que cada Concejo Deliberante junto con el Presupuesto deba aprobar un Plan de Obras Municipales que no podrá ser inferior al 12% de lo recibido por coparticipación. La idea no solo es darle más recursos a los municipios, también que asuman responsabilidades y utilicen los nuevos recursos para Obras que hasta ahora dependían de la provincia o de los Fondos de Obra extraordinarios que aprobamos en la Legislatura”

Finalmente, Neumann señaló que el rol de la Provincia debe concentrarse en sus responsabilidades centrales. “La Provincia tiene que enfocarse en garantizar el funcionamiento de áreas clave como IOMA, las rutas provinciales, la educación y la seguridad. Hoy, sin embargo, muchas veces termina financiando —si quiere o si hay buena relación política— obras como iluminación, cordón cuneta, pavimento o redes de agua y cloacas que deberían poder realizar los municipios con recursos propios y sin tener que depender del gobernador de turno”.

“En el fondo, esta discusión nos lleva a algo más profundo: la autonomía municipal. Municipios con más recursos y más autonomía también son municipios con más responsabilidad y más capacidad para resolver los problemas concretos de sus vecinos”, concluyó.