Carmen de Patagones: chamamé, folklore y rock para una fiesta que ya late rumbo al Bicentenario

Por Javier Cambarieri / Agencia Carmen de Patagones

En un fin de semana cargado de música y recuerdo a los héroes de marzo de 1827, la Fiesta provincial de la Soberanía Patagónica cerró su edición 2026, en la antesala del Bicentenario de la Gesta maragata.

La última jornada tuvo una noche profundamente ligada a la identidad cultural de la región. El folklore, el chamamé y las expresiones tradicionales fueron protagonistas de un cierre cargado de emoción, con un predio colmado de vecinos y visitantes que acompañaron cada presentación.

La apertura musical estuvo a cargo de la Banda de Música de la Policía de Río Negro, una agrupación que se ha consolidado como un verdadero referente cultural de la provincia.

La danza también tuvo un lugar destacado de la mano del Ballet Las Faraonas, perteneciente a la Escuela de Arte y Danzas Soleimán de Stroeder, con casi 30 años de trayectoria.



La propuesta continuó con Banda Folk, un proyecto musical que nace de la pasión por nuestras raíces, pero con una impronta propia que mezcla tradición y una mirada contemporánea del folklore.



A su vez, el Ballet Municipal de Viedma “Raíz Folklórica”, con más de una década de actividad artística en distintos escenarios culturales, volvió a demostrar el talento y la dedicación de sus integrantes, aportando cuadros que celebran la danza tradicional argentina.



Uno de los momentos especiales de la noche llegó con la presentación de Florencia Rupayán, cantora de raíz folklórica oriunda de la comarca Viedma-Carmen de Patagones. Con una trayectoria que la ha llevado por importantes festivales del país y escenarios internacionales.



El escenario también recibió a Mitayo, un clásico del folklore andino en la región. Nacido en 1987, el grupo es pionero en la difusión de este género y formó parte de los inicios de la Fiesta del 7 de marzo, manteniendo viva una tradición musical que atraviesa generaciones.



Otro de los momentos destacados fue la presentación de Samponia Martínez, instrumentista de aerófonos andinos, quien compartió un amplio repertorio.

El cierre de la noche llegó con toda la energía de La Comarca Chamamecera, conjunto creado hace más de una década por el acordeonista Nicolás Molina.

Con una gran convocatoria y un predio lleno de vida en cada jornada, la Fiesta de la Soberanía Patagónica volvió a demostrar que es mucho más que un evento cultural: es un encuentro que celebra la historia, la identidad y el orgullo de toda la comunidad.

Lautaro Rojas cautivó al público maragato

Por otra parte, la noche del sábado tuvo una de sus veladas más emotivas con la tradicional Noche del Folklore, donde la música y la danza se unieron para celebrar la identidad cultural de la región en el Escenario Mayor y el cierre de Lautaro Rojas.

Desde el inicio, el público acompañó cada presentación con aplausos y entusiasmo, en una jornada que reunió a artistas locales, regionales y nacionales, reafirmando el espíritu de esta fiesta popular que honra las raíces y tradiciones del pueblo maragato.



Lautaro Rojas, una de las voces jóvenes del folklore argentino que viene consolidando su camino en los principales festivales del país. Con una propuesta que combina la tradición del cancionero popular con una impronta fresca y actual, el artista ofreció un espectáculo que hizo cantar y emocionar al público presente.

Previamente lo hizo Alex Freidig, joven artista que comenzó su camino musical a los 10 años y que hoy recorre escenarios de todo el país. Medalla de Oro en los Torneos Juveniles Bonaerenses y semifinalista de La Voz Argentina 2021.

En Patagones brindó un show lleno de energía, sensibilidad y conexión con el público.





La Mancha de Rolando marcó la noche del Rock

En una jornada dedicada al rock, la legendaria banda surgida en el barrio de Avellaneda, allá por los comienzos de la década del 90, cerró una jornada que tuvo como antesala distintos proyectos musicales de la región, reflejando la diversidad de estilos dentro del género y el presente de la escena local.



La apertura estuvo a cargo de Classic Woman, banda integrada por músicas de la comarca Viedma-Patagones que propone un recorrido por clásicos del rock nacional e internacional, además de blues, baladas y pop.



Luego se presentó Zavzet, desde Villalonga, con una propuesta de pop rock que integra música e identidad audiovisual, sumando una estética propia a su presentación. Más tarde llegó Ambición, formación integrada por músicos de Villalonga y Stroeder que fusiona power metal y hard rock con sonidos industriales y elementos sinfónicos. Sus letras abordan temáticas vinculadas al cuidado del ambiente y la relación del ser humano con la naturaleza.



La programación también incluyó la intervención artística “El Ojo del Laberinto”, que combinó la interpretación en violín de Carmelo Cambarieri con la danza y dirección de Danila Luz Peralta.

La noche continuó con Barloventos, banda de la comarca nacida en 2012 que construyó su identidad dentro del folk metal y power metal con influencias celtas, nórdicas y piratas. Con más de una década de trayectoria, el grupo volvió a presentarse ante el público local.



El cierre estuvo a cargo de La Mancha de Rolando, una de las bandas emblemáticas del rock argentino.



Con más de tres décadas de trayectoria y liderada por Manuel Quieto, el grupo repaso algunos de los temas más reconocidos de su repertorio. “Arde la ciudad”, “Calavera”, "Chino", “Cabrón”, "Carolina", "Donde vamos", entre otros grandes éxitos sonaron en el cierre de la noche, con el público siguiendo cada estribillo y acompañando a la banda durante todo el show.