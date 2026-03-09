Cómo hará el Gobierno para pagar los US$9.000 millones en vencimientos de deuda

Más allá de los conflictos en el plano internacional, la Argentina atraviesa sus propios desafíos. Entre ellos, este año habrá que hacer frente a una serie de vencimientos en dólares que tensionan el nivel de las reservas. De acuerdo a distintos relevamientos realizados por consultoras privadas, esos compromisos de deuda superan los 9.000 millones de dólares en 2026.

En su última presentación pública en Mendoza, el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó llevar calma a los empresarios y aseguró: “Este es un gobierno que va a pagar siempre y va a honrar todas sus deudas”.

Además, volvió a afirmar que la Argentina no acudirá a los mercados internacionales y anticipó que avanzará en un mecanismo adicional para saldar sus obligaciones: “Nuestra política financiera va a ser seguir repagando los bonos globales y financiarnos en nuestro propio mercado de capitales, además de avanzar con financiamiento alternativo, que esperamos anunciar próximamente”. Al respecto, desde el Ministerio de Economía aseguraron que “todo se anunciará oficialmente a su debido momento”.

Los vencimientos de deuda que vienen

En ese sentido, durante 2026, el Gobierno deberá enfrentar compromisos por US$9.300 si se tienen en cuenta bonos privados, pagos al FMI, a organismos internacionales, Bopreales y repos. El escenario financiero se vuelve más exigente en 2027, cuando vencen US$21.000 millones.

En el calendario para lo que viene, la instancia más difícil de saldar es la de julio -cuando vencen más de US$4.000 millones-. Por eso, días atrás, Economía emitió un bono en dólares con el que busca captar hasta US$2.000 millones. Hasta ahora, ya se colocaron US$250 millones a través del bono AO27 y se esperan nuevas emisiones quincenales.

Sumado a esto, el Banco Central (BCRA) ya suma más de 40 ruedas consecutivas con saldo positivo, por lo que ya se acerca a acumular US$3.000 millones de dólares en lo que va del año.

Si bien los analistas destacan el potencial de la estrategia oficial con el nuevo bono en dólares, también hacen algunas advertencias: “Mientras no esté claro de qué manera financiará Argentina los vencimientos en moneda extranjera 2026 y 2027, que superan los US$30.000 millones, las compras sostenidas de divisas del BCRA son más una necesidad para evitar que el riesgo país suba que un catalizador para la compresión de spreads”, indicaron.

En esa línea, añadieron: “Parece que el mercado le está ‘moviendo el arco’ al Gobierno (comprar divisas ahora es una condición necesaria, pero no suficiente) y que hay cierta dinámica recursiva (para que baje el riesgo país hace falta que el soberano acceda al mercado, pero para que el soberano acceda al mercado hace falta que antes baje el riesgo país) es porque en buena medida esto es así: los mercados pueden ser profecías autocumplidas, para bien o para mal. Lo que falta saber es cuál será”.

“El mercado aprueba esta estrategia financiera con la que el Tesoro explota la abundancia de dólares del sistema: los depósitos privados en superan los US$38.000 millones, el patrimonio de los FCI en moneda dura alcanza US$12.800 millones y los bancos tienen divisas ociosas (encajes exceden US$18.000 millones). Así, el Gobierno empieza a reducir la dependencia exclusiva de la acumulación de reservas para atender el cronograma de compromisos en moneda dura”, consideraron.

Asimismo, con la emisión de deuda por parte de empresas y provincias -que llegaron a los US$7.800 millones desde las elecciones-, también se incrementó la oferta adicional de divisas. “Sumado al resultado de la licitación del nuevo Bonar y a la sostenida acumulación de reservas, el esquema podría comenzar a tener algo de margen para encarar lo que resta del año financiero“, cerraron. (con información de TN)