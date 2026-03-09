Lluvias intensas en Bahía Blanca y continúa el alerta amarillo por tormentas

La jornada de este lunes comenzó con lluvias intensas en Bahía Blanca, en el marco del alerta amarillo por tormentas que rige para la ciudad y la región.

Durante la mañana se registraron precipitaciones abundantes en distintos sectores, con chaparrones que generaron importante caída de agua en distintos momentos de la jornada.

Como consecuencia, varias esquinas de distintos barrios se encuentran anegadas, lo que dificulta el tránsito peatonal en algunas zonas de la ciudad.

De acuerdo con el pronóstico, el alerta continúa vigente durante la tarde, cuando podrían desarrollarse tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Según se informó, estos fenómenos podrían estar acompañados por lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora y, de manera ocasional, caída de granizo.

En cuanto a los acumulados, se prevén valores de precipitación entre 20 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.