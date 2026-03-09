Explosión en un descampado: qué se sabe de los artefactos y cómo actuar

Los explosivos como los que detonaron ayer en un descampado cercano a la pista del Club Midgistas del Sur son conocidos como "petardos de vía" y eran usados por los Ferrocarriles en la década del '80.

Se aclaró que están vencidos (tienen fecha tope de 1991) pero siguen activos, con lo cual son peligrosos para quienes los manipulen.

Son los mismos arterfactos que activaron a fines de febrero dos niños que sufrieron heridas en la zona del barrio 17 de Agosto.

"Es un sombrero rojo que contiene pólvora y dos abrazaderas que eran las que se utilizaban para sujetar al riel. Se usaban para poner en la vía, en horario nocturno, a una distancia previa prudencial de donde estaban trabajando los operarios, y servían para alertar con su detonación a los maquinistas de que se estaba haciendo un arreglo", explicó uno de los investigadores.

La Fiscalía inició al menos tres Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) para determinar cómo llegaron al espacio público estos productos de riesgo. Hay algunas versiones pero nada confirmado por el momento.

"Que sean de uso del ferrocarril hace años no quiere decir que los haya desechado el Ferrocarril", aclaró un vocero.

De las tres causas iniciadas, una tiene que ver con la lesión de los niños, otra con la detonación de ayer y la tercera por el hallazgo, a unos 200 metros del lugar donde se produjo la última explosión, de unos 800 artefactos similares, que fueron secuestrados por la Brigada de Explosivos.

"La recomendación para quienes vean explosivos como los de la foto es que no los toquen, no los manipulen ni se los lleven a sus domicilios ni los prendan fuego. Lo ideal es que se comuniquen directamente al 911 para reportarlo", informó Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense.