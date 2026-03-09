Bahía Blanca | Lunes, 09 de marzo

Economía y finanzas.

Una familia tipo bahiense necesitó $ 1,5 millones en febrero para no ser pobre

La cifra exacta es de $1.584.311 Por su parte, la línea de indigencia se ubicó en $682.893.

Foto: archivo La Nueva.

Según el último informe del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca (CREEBBA), la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo 2 —compuesta por dos adultos y dos hijos en edad escolar— alcanzó $1.584.311 en febrero de 2026 en nuestra ciudad.

Este valor representa un aumento del 2,8 % respecto al mes anterior. Para superar el umbral de pobreza, una familia bahiense necesitó contar con ingresos superiores a esa cifra. En lo que respecta al acumulado del año, la canasta total sufrió un incremento del 5,7 %; mientras que la variación interanual es del 28 %.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, se ubicó en $682.893, con un incremento del 2,4 % en comparación con enero. En comparación interanual, aumentó un 30,5 %.

Durante febrero, los aumentos más significativos se dieron en productos como la papa (28,2 %), la naranja (19,9 %), las arvejas en lata (15 %), el pollo (14,2 %), el tomate envasado (12,5 %), el yogur (12,1 %), la carne de pescado (11,3 %), y la cebolla (11,1 %).

En segundo orden, según comunicó el CREEBBA, se ubicaron los siguientes ítems: acelga, soda, lechuga, caldo concentrado, carnaza común, aceite de girasol y fideos secos por citar algunos.

A su vez, se registraron descensos en varios componentes de la CBA: el tomate (-17,4 %), el zapallo (-11,5 %), la batata (-9,1 %), la manteca (-8,5 %), el asado (-5,6 %), la margarina (-4,6 %) y la leche (-4,6 %), entre otros.

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios, el informe señala que influyeron principalmente los incrementos en servicios sanitarios, gas y otros combustibles, artículos de tocador, artículos descartables utensilios de limpieza y electricidad, entre otros.

