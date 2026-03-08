Mirtha Legrand sorprendió a Alfredo Leuco con una pregunta directa: “¿Eras comunista?”

La conductora Mirtha Legrand protagonizó un momento llamativo en su programa “La noche de Mirtha” cuando, en medio de la conversación con el periodista Alfredo Leuco, le hizo una pregunta directa sobre su pasado político: “¿Eras comunista vos, no?”. El intercambio generó sorpresa en la mesa y llevó al comunicador a recordar una etapa poco conocida de su juventud.

Leuco confirmó la afirmación de la conductora y explicó que durante sus años universitarios militó en el comunismo. “Exactamente. En mi juventud, cuando estaba en la facultad, era de izquierda”, respondió. Según relató, esa etapa ocurrió mientras estudiaba en Córdoba y formaba parte del clima político que atravesaba el ámbito universitario en ese momento.

En la charla también surgió la historia detrás de su apellido artístico. El periodista explicó que originalmente su apellido era Leucovich, pero decidió acortarlo por varios motivos: buscaba un nombre más fácil de recordar para su objetivo de convertirse en relator de fútbol y también para protegerse en un contexto político complicado. En ese período, incluso recordó que fue expulsado de la facultad y que debió mudarse a Buenos Aires.

Leuco también señaló que durante la dictadura prefería no usar su apellido completo para evitar problemas con las autoridades. “Una de las maneras de protegerme frente a la policía era no tener el apellido cuando te pedían los documentos”, explicó.

Con el paso de los años, el periodista aseguró que su visión política cambió radicalmente. “Hoy soy fuertemente anticomunista”, afirmó, y remarcó que defiende la democracia en distintos países. Incluso contó que en algún momento pensó en recuperar su apellido original tras el atentado a la AMIA, pero finalmente desistió luego de que el periodista Jorge Lanata le aconsejara que mantuviera el nombre con el que ya era conocido públicamente. (NA)