Fórmula 1: se llevaron todo lo que pudieron del circuito Albert Park

Hordas de fanáticos de la Fórmula 1 despojaron al circuito de Albert Park de su equipamiento e incluso de su pintura, tras el Gran Premio de Australia que se corrió en la madrugada de ayer (en nuestro país).

La carrera de apertura de la temporada 2026 logró una asistencia récord en cuatro días de actividades de 483.934 personas, y concluyó con el triunfo del británico George Russell (Mercedes).

Según informó el diario "Daily Mail", una vez finalizadas las formalidades, los fanáticos corrieron al circuito para hacerse de sus propios recuerdos de la F1. Y muchos decidieron que querían un recuerdo de la ocasión y se llevaron todo lo que pudieron conseguir.

Señalización, carteles, pancartas y marquesinas se agotaron rápidamente. Los aficionados también se llevaron los carteles de "no entrar". Algunos incluso, fueron filmados raspando pintura y caucho de la pista para sus propios pequeños recuerdos.

En el podio de Albert Park secundaron a Russell el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo un inicio de temporada regular, al finalizar 14°, mientras que su compañero el francés Pierre Gasly quedó 10° y sumó un punto.

Desde la largada Colapinto tuvo que hacer gala de todos sus reflejos en los primeros metros para esquivar milagrosamente al neocelandés Liam Lawson (Racing Bulls), a quien se le quedó el auto, en una maniobra que hizo caer al bonaerense de 14° al 17° puesto.

Y por un leve empujón que -se detectó- había recibido el Alpine de Franco en la grilla, tuvo que deterse en boxes para cumplir con un "stop and go" que lo llevó remontar desde el fondo del pelotón.

Sin embargo, el argentino pudo completar la competencia y dejar una estadística positiva que alimenta las expectativas de cara a la próxima fecha del campeonato en el Gran Premio de China, cuya largada en nuestro país se verá el domingo a las 4.