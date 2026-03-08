Villa Mitre y ese triunfo que se le viene negando en toda la temporada

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Villa Mitre perdió ante La Unión, como local, por 81 a 79, y nuevamente se quedó sin poder hilvanar tres victorias consecutivas en la temporada.

Era un partido clave para seguir ilusionándose con poder meterse entre los que tendrán ventaja en la reclasificación, algo que se alejó, casi, definitivamente.

En la recta final de la Conferencia Sur de la Liga Argentina, el tricolor el miércoles visitará a Pico, en su última salida de fase regular, para volver a Bahía a cerrar la misma ante Viedma (lunes 16), Central (jueves 19) y Centenario (sábado 21).

El partido

La apertura del juego fue con un triple de Federico Harina cuando transcurrían 50 segundos, sorprendiendo a su defensor, Guido Cabrera.

Esa fue la asignación personal del tirador, a quien le cambiaban en todas las cortinas, por lo que cada uno se fue encargando de él.

La visita, además de mostrarse activo atrás nivelando en todas las posiciones, acompañó el juego perimetral del tricolor, que del 1-1 en t3 pasó a 1-5 y de ganar 3-0 a perder 8-3. Fue el propio Harina quien logró empatar en 8 con dos conversiones (una saliendo “escondido” del banco) tras un libre y otra de tres.

Con reparto de goleo por ambos lados, la visita demostró saber bien a qué jugaba. El local, en tanto, apostó mucho al juego perimetral con tiro a distancia, destacándose Emilio Giménez, con 2-3 en triples.

El primer cuarto lo ganó La Unión 25-20, con 2-5 en triples, 7-11 en dobles y 5-5 en libres, mientras que la Villa completó 5-11 en triples, 2-5 en dobles y 1-2 en libres.

Bien plantado atrás, impidiendo los tiros cómodos a distancia, y firme en la pintura, los entrerrianos complicaron a Villa Mitre, porque lo alejaron cada vez más del cesto y el tricolor ya no la metía.

Villa Mitre encontró alguna variante cuando combinaron Pennacchiotti-Lorca, con el juvenil empujando en la pintura, de todos modos no lograba encontrar volumen de juego.

Todo lo contrario a La Unión. Criteriosos al momento de atacar, con participación de todos y jugando tanto adentro como afuera, la visita encontró respuestas.

Y como tuvo altos porcentajes, todo se le facilitó, completando en el segundo cuarto 5-9 en triples, 3-6 en dobles y 7-7 en libres (12-12 en el PT), para ganar 48-38 el primer tiempo.

En el amanecer del complemento la visita sacó la máxima: 51-38.

La Villa estaba trabada, desarticulada por la defensa visitante que cortaba el circuito. El tricolor había mejorado algo atrás después de recibir 48 puntos, aunque le costaba mucho adelante.

Y a partir de un recupero de Alejo Blanco cuando la visita intentó sacar una contra y que terminó con triple de Emilio Giménez, la Villa se potenció.

La Unión al ataque siguiente forzó un tiro y otra vez, luego de un triple malogrado por Harina, la pelota llegó a Giménez, que hizo explotar el José Martínez con otro triple: 54-57 (7-0).

En ese renacer tricolor, Pennacchiotti se sumó revirtiendo la bola para Harina y este clavó un triple esquinado, más falta: 58-59.

Y siguió el tricolor, con el envión anímico, acompañado por su gente, sumando otro recupero de Blanco y un triple de él mismo, para estampar un parcial de 14-2 y pasar al frente 61-59 restando 1m27 para el cierre del cuarto.

El 23-15 del cuarto sintetizó el crecimiento ofensivo del tricolor y la buena defensa, entrando al último período 63-63.

Acaso demostrando que lejos estaba de rendirse, la visita estampó un parcial de 11-2 en 2m56, escapando nuevamente: 74-65.

A partir de ahí, ya más desordenado aunque no con menos actitud, el tricolor logró desordenar a la visita. Dominando el rebote y corriendo se puso a 2: 74-76, con 2m45 por jugar.

La Unión entró en ese juego y el local tomó a Lorca como referencia. Con 1m08 Pennacchiotti habilitó a Lorca y este empató en 78.

Enfrente, Salamone le devolvió la ventaja a la visita y otra vez Lorca fue protagonista adelante, sacando falta y anotando 1 de 2: 79-80.

La Unión desperdició la primera chance de escapar, fallando un triple Salamone, aunque el rebote ofensivo le dio la posibilidad de recibir falta y reponer, con 5 segundos. Inmediatamente Lorca competió falta a Cabrera, que falló el primer libre y anotó el segundo: 79-81.

La Villa tenía la última pelota, reponiendo con 4 segundos. La pelota la recibió en el eje Alejo Blanco y cuando intentó romper con pique entre dos defensas tropezó y cayó.

El miércoles la Villa intentará ponerse de pìe en Pico...

El resto

Esta noche, Lanús venció a Quilmes, 90 a 86 y Deportivo Norte a Unión, 80 a 72.

Posiciones

1º) Provincial, 27 PJ (20 PG y 7 PP): 74% de victorias

2º) Central, 27 (20 y 7): 74%

3º) La Unión, 26 (18-8): 69,2%

4°) Lanús, 29 (19-10): 65,5%

5°) Pico, 26 (17-9): 65,3%

6º) Quilmes, 28 (17-11): 60,7%

7º) Gimnasia, 27 (16-11): 59,2

8º) Centenario, 26 (14-12): 53,8%

9º) Viedma, 28 (15-13): 53,2%

10º) Racing, 28 (14-14): 48,1%

11º) Villa Mitre, 28 (12-16): 42,8%

12º) El Talar, 27 (11-16): 40,7%

13º) Ciclista 28 (10-18): 35,7%

14º) Unión, 29 (10-19): 34,4%

15º) Rocamora, 25 (8-18): 32%

16º) Dep. Norte, 27 (6-21), 28,5%

17º) Pergamino, 29 (6-23): 20,6%