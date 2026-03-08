Escándalo: los jugadores de Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizaron una batalla campal en Brasil

Una escandalosa pelea le dio cierre a la final del Campeonato estadual Mineiro, en Brasil, que era disputada entre Cruzeiro y Atlético Mineiro.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, con tiempo cumplido, el arquero Everson detuvo un remate bajo y recibió un golpe en la cabeza del extremo Christian, quien intentó quedarse con un rebote y no desaceleró, generando un duro impacto contra el guardameta, que se levantó furioso.

Todavía con la pelota bajo su control, Everson derribó al delantero rival y comenzó a insultarlo a centímetros de su cara en el suelo, lo que generó la llegada del resto de los jugadores de Cruzeiro para defender a su compañero y, como consecuencia, el posterior arribo de los futbolistas del Atlético Mineiro.

Lo que comenzó con empujones terminó con golpes de puño, patadas y forcejeos en un duelo todos contra todos que intentó ser detenido, sin éxito, por las fuerzas de seguridad del estadio.

Extendiéndose por todo el campo de juego, una de las peleas más intensas se dio en la mitad de la cancha y fue protagonizada por el defensor argentino Lucas Villalba y el corpulento delantero Hulk, con una patada del argentino en la cabeza del brasileño, quien respondió con un golpe de martillo que impactó al exjugador de Argentinos Juniors en la nuca, hasta que pudieron ser separados.__IP__

Más allá de la pésima imagen con la que se sentenció el partido, el Cruzeiro se coronó campeón con un triunfo por 1-0, por medio del gol del delantero Kaio Jorge, y sumó el trigésimo noveno campeonato estadual de su historia, el primero desde su pasada conquista en 2019.