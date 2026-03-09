Paritarias: los tres gremios que cerraron mayor aumento de sueldo para marzo

Pablo Álvarez [email protected] Recibido en 1993, acumula 28 años de trayectoria en el periodismo local. Ex jefe de la sección Deportes y La Ciudad y actual secretario de Redacción de La Nueva. Ex profesor de los dos institutos de Periodismo de la ciudad. Especialista en temas deportivos, sociales y gremiales.

Luego de que la mayoría de los gremios y las empresas quedasen por detrás de la inflación de 2,9% en enero 2026, se reabrieron algunas paritarias para debatir ajustes salariales, mientras a la vez se anticipa la reforma laboral.

Este contexto marca una vez más que la actualización de los ingresos es la prioridad absoluta de la clase media trabajadora y las empresas. Con el cierre de las negociaciones de febrero, algunos trabajadores bajo convenio ya perciben los ajustes que impactarán en los salarios liquidados en marzo.

A pesar de una tendencia general hacia la indexación mensual por IPC (Índice de Precios al Consumidor) en sectores como el bancario o el químico, tres gremios en particular han logrado destacar por el volumen de sus incrementos o la estructura de sus bonificaciones extraordinarias.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A continuación, se analizan los sectores que lideran el podio de aumentos para los sueldos de febrero que se cobran en los próximos días de marzo 2026.

El podio

--Paritarias para trabajadores del Plástico: La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) acordó un nuevo incremento salarial del 13,25% en total para los trabajadores nucleados en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 797/22. Las subas escalonadas se aplicaron entre septiembre último y febrero. Del mismo, 3,9% corresponde al sueldo de febrero que se paga en marzo. A la vez, los trabajadores del plástico cobrarán una suma extra de 30.000 pesos hasta febrero 2026 inclusive.

--Sector Minero: La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) se posiciona como uno de los grandes protagonistas de este mes en cuanto a aumentos salariales. El sector minero, motor de divisas para el país, mantiene paritarias diversificadas por rama y actividad, que habilitan negociaciones más específicas. Los trabajadores de Rama Abrasivos-Piedras Esmeriles percibirán en marzo un aumento del 3% acumulativo (sobre la base de febrero), completando un esquema que inició con un 7% en enero. En tanto, los de Rama Cal y Piedra (CCT 36/89) recibirán un 3,5% de incremento directo en los sueldos de febrero, mientras que los de Rama Extractiva sumarán un 3% adicional, manteniendo la regularidad de los ajustes bimensuales. Este dinamismo convierte a la minería en un sector de referencia para observar la "temperatura" de las negociaciones colectivas en la industria pesada.

--SMATA: Por el momento, si bien no se trata de un acuerdo nuevo sino que se aplicó ya en enero 2026, sigue resultando interesante y adecuado lo resuelto por el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) para los afliados del convenio 594/10: un aumento remunerativo de 7,7% pagado completo a partir de enero y con vigencia hasta marzo de 2026, sin que se acumulen pagos mensualmente. Por ahora, con ese porcentaje lograron adelantarse al avance de la inflación oficial. Y también se definió seguir pagando el bono alimentario. Las partes volverán a reunirse a partir del 1 de abril del corriente año.

Los "indexados"

Fuera del podio de aumentos fijos, es imperativo mencionar la consolidación de la "cláusula gatillo mensual". La Asociación Bancaria continúa siendo el faro de esta modalidad: con un IPC de enero del 2,9%, los sueldos de febrero (a cobrar en marzo) se actualizarán automáticamente en ese mismo porcentaje.

Con este ajuste, el salario inicial bancario rompe la barrera de los $2.125.068,01, consolidándose como el piso salarial más alto de las actividades de servicios en Argentina. Un esquema similar siguen los Petroleros de Vaca Muerta, quienes además de la discusión paritaria, recibirán sumas no remunerativas de $380.000 para compensar el costo de vida en las zonas operativas.

Perspectivas

El mes de marzo marcará el inicio de una nueva ronda de negociaciones para grandes gremios como Camioneros, UATRE (Peones Rurales) y la UOM (Metalúrgicos).

El rumbo que tomen las paritarias estará influído por el avance o potencial retroceso de la inflación, por un lado, y por el otro por la conflictividad gremial en general, que acumulará el malestar de la falta de actualizaciones salariales, despidos masivos y cierres de empresas, así como los cambios que traería la reforma laboral.