Municipales gritó campeón en un Intersindical que sigue creciendo

El Torneo Intersindical Nocturno 2026 “Luis Furlong” se consolidó como una de las propuestas deportivas y sociales más convocantes del verano local.

Con una notable expansión respecto de la primera edición y un clima de camaradería que se sostuvo de principio a fin, el certamen organizado por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca (STMBB) cerró otra temporada exitosa en su predio.

Tras una impecable campaña a lo largo de varias noches cargadas de emoción, el representativo local se consagró campeón al superar 5-4 por penales a Camioneros, luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La figura del arquero municipal resultó decisiva para que el dueño de casa se quedara con el título y sucediera a la UTA, ganador de la edición inaugural.

En el encuentro previo de la última jornada, el STCBB (Sindicato de la Carne) venció a UTA y se quedó con el tercer escalón del podio.

La competencia —destinada a jugadores mayores de 35 años— se disputó entre el 13 de enero y el 27 de febrero, con partidos los martes, miércoles y jueves en horario nocturno. Participaron 12 sindicatos: STMBB, Camioneros, Trabajadores de la Carne, UTA, STIGas, SUPA, UOCRA, Municipales de Azul, AEC, La Fraternidad, SOMU y ATSA.

El formato contempló tres zonas de cuatro equipos; avanzaron los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros para conformar el cuadro eliminatorio.

Uno de los aspectos más valorados fue el crecimiento del certamen. Cabe recordar que en la primera edición habían competido seis sindicatos y dos equipos invitados, mientras que este año se alcanzó la docena de gremios.

Diego Díaz y Nicolás Goroso —integrantes de la organización y también del plantel campeón— destacaron el salto cualitativo del torneo.

“Estamos muy contentos por cómo se desarrolló el evento. La respuesta de la gente fue excelente, se sumaron más equipos este año y la verdad que pudimos darle un marco especial de camaradería de gremios y familias dentro de nuestro complejo”, señalaron.

Ambos coincidieron en que el balance es ampliamente positivo.

“Terminamos muy satisfechos, con la sensación de que dimos un pasito más que el año pasado”.

Desde la organización remarcaron que el espíritu del certamen se sostuvo firme.

“Desde el primer momento, en las reuniones de delegados y en los grupos de WhatsApp, buscamos que, más allá de lo deportivo, todos entiendan el fin de este certamen, que es unir a los gremios y pasar buenos momentos”, explicaron.

El buen comportamiento fue otro de los puntos salientes.

“Otra cosa a destacar fue el comportamiento, tanto de los equipos como del público. No tuvimos que lamentar ninguna acción violenta. La verdad que se formó un ámbito muy lindo, muy familiar”, subrayaron.

En cuanto a la logística, Díaz y Goroso valoraron el trabajo del STMBB, encabezado por el secretario general Miguel Ángel Agüero, la secretaria general Adjunta Lorena Malvar y el secretario de Deportes Pablo Landeiro.

“El torneo lleva mucho tiempo de organización. Requiere una logística importante, porque no es sólo juntarse a jugar un partido, sino que se conjugan muchas cosas. Desde la preparación de la cantina hasta el cuidado del campo, pasando por la coordinación con los árbitros. Son muchos los detalles a tener en cuenta para que todo salga bien”, explicaron.

Además, destacaron especialmente el compromiso de Municipales de Azul por viajar más de 700 kilómetros cada semana para competir.

Pensando en el futuro, el certamen ya proyecta mejoras. Díaz adelantó que el STMBB adquirió luminarias para la cancha principal, obra que comenzaría en los próximos meses.

“Si podemos disponer de una cancha más, es posible que busquemos otras variantes, como sumar más equipos participantes o darle espacio al fútbol femenino”, indicó.

Finalmente, los organizadores remarcaron el carácter evolutivo del torneo: “El primer año tuvimos alguna falencia que subsanamos en este año. Y este año tuvimos alguna otra falencia que vamos a subsanar el próximo. Es parte del aprendizaje, pero lo importante es que el torneo va creciendo año a año”.

En el plano individual, Nicolás Díaz Bender (Municipales) fue elegido mejor jugador; Sebastián Ponce (UTA) terminó como máximo goleador y Fernando Ulloa (Camioneros) se llevó el premio a la valla menos vencida.

“Entre los agradecimientos, no nos podemos olvidar de todos los integrantes del grupo que estuvieron en la cantina y como siempre el acompañamiento incondicional del 'Chaca' García (ex secretario de Deportes)”, señalaron.

Con balance positivo, mayor participación y un fuerte espíritu de convivencia, el Intersindical Nocturno “Luis Furlong” cerró su segunda edición con la vara alta y la promesa de seguir expandiéndose.

“Por supuesto que el resultado suma, porque es un premio al esfuerzo que hizo la familia municipal para organizar este certamen nocturno que cada vez se pone mejor”, cerró Nicolás Goroso.