Otra vez sin clases: el Suteba bahiense arranca este lunes un paro por 48 horas
Al igual que la semana pasada, numerosos establecimientos educativos de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente suspendida.
La filial local del gremio docente Suteba iniciará este lunes una medida de fuerza por 48 horas, por lo que numerosos establecimientos educativos de la ciudad tendrán su actividad parcial o totalmente suspendida, según la cantidad de adhesiones a la medida.
"Continuamos la lucha con las medidas votadas en la Asamblea que rechazó rotundamente la propuesta salarial del Gobierno. *48 HS* 9 de marzo *PARO NACIONAL* por el día Internacional de la mujer. 10 de marzo * Acciones gremiales* junto a la Multicolor, en rechazo al ajuste en educación", anunció el sindicato desde sus redes sociales.
El paro, que cuenta con la adhesión de la CTERA y la CTA, representa una nueva interrupción del recién iniciado Ciclo Lectivo 2026 en Bahía Blanca.
El lunes y martes de la semana pasada se suspendieron las clases, en una protesta que incluyó asamblea y movilización por las políticas educativas del gobierno nacional, la delicada situación salarial del sector y las dificultades que se registran en las prestaciones del IOMA.
Tan sólo en 2025 se registraron 17 medidas de fuerza en las escuelas públicas bahienses: a las 13 huelgas lanzadas por el Suteba, se sumaron dos paros de ATE, uno del CEB y otro de CTERA.